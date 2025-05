Cruz avrà un nuovo piano contro Jana e nelle prossime puntate de La Promessa assumerà Gloria, una governante che istruisca la ragazza per diventare una nobile.

Le anticipazioni rivelano che Cruz sarà d'accordo con la nuova arrivata e le prometterà molto denaro per mettere a disagio Jana e scoraggiarla a diventare una marchesa. La ragazza conoscerà la nuova governante, preoccupandosi non poco per il futuro che l'aspetta.

Jana e la sua nuova vita al Palazzo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che, dopo l'iniziale divieto, i marchesi acconsentiranno al fidanzamento di Manuel.

Jana sarà accolta come una regina dalla famiglia De Lujan e sarà costretta a trasferirsi al piano dei nobili per iniziare la sua nuova vita. Per la ragazza non sarà affatto facile rinunciare al lavoro di cameriera e dire addio ai suoi amici, ma questo sarà il prezzo da pagare per amore di Manuel. Il marchesino, a sua volta, pur di stare con Jana, prometterà a Cruz e ad Alonso di rinunciare all'aviazione, dedicandosi al marchesato. Il cambiamento di Cruz nei confronti di Jana, tuttavia, sarà solo apparente: la donna, infatti, avrà un piano. Cruz sarà convinta che Jana non reggerà la pressione della nuova vita e alla fine andrà via di sua volontà. Per iniziare, la marchesa organizzerà diverse cene per presentare a tutti Jana come sua nuora, ma la ragazza non se la sentirà di partecipare.

Manuel proverà a comprendere la sua amata, tanto che chiederà alla marchesa ancora un po' di tempo per ambientarsi. Cruz fingerà di capire, ma all'insaputa di suo figlio e sua nuora chiamerà una governante che si occupi a tempo pieno di Jana.

Cruz giocherà tutte le sue carte contro Jana

Nelle prossime puntate de La Promessa, Cruz telefonerà al palazzo dei conti de Santa Liva e chiederà di dare il via al suo piano. Poco dopo, al palazzo busserà alla porta Gloria, una governante a cui sarà assegnato il compito di istruire al meglio Jana per entrare a far parte della nobiltà. In realtà Gloria sarà d'accordo con Cruz per rendere tutto molto complicato alla ragazza: in cambio, la marchesa prometterà un'ingente somma di denaro.

Cruz chiamerà Jana e le presenterà Gloria: "Faremo di te una magnifica marchesa", prometterà la governante alla ragazza, la quale, però, sarà molto preoccupata per il suo futuro.

Manuel ha tutta la famiglia contro

Nelle puntate in onda in Italia, Jana e Manuel hanno appena visto il loro sogno andare in fumo per Cruz. La marchesa, infatti, ha letto il diario di Maria e si è precipitata alla chiesetta in cui suo figlio avrebbe dovuto sposarsi. Jana e Manuel, a un passo dall'altare, hanno dovuto rinunciare a diventare marito e moglie. Cruz e Alonso, nonostante le incomprensioni delle ultime settimane, sono uniti in questa situazione ed entrambi rifiutano con forza l'amore di Manuel e Jana. Il marchese ha rimproverato duramente suo figlio, accusandolo di non aver alcun rispetto per la sua famiglia. Manuel si è detto pronto a rinunciare al marchesato per Jana, ma Alonso non ha intenzione di vedere sprecati anni di sacrifici.