Jana nelle prossime puntate de La Promessa verrà accolta come una regina al piano nobile dalla famiglia De Lujan.

Le anticipazioni rivelano che dopo diverse difficoltà Cruz e Alonso accetteranno Jana come nuora. La ragazza si trasferirà quindi al piano superiore, separandosi dall'amica Maria. Nonostante la bella accoglienza per la giovane donna non sarà facile rinunciare alla sua vecchia vita.

Confusione per Jana dopo l'approvazione dei marchesi

Le anticipazioni de La Promessa si soffermano sui marchesi, che almeno inizialmente, non si rassegneranno ad accettare Jana come nuora.

Come se non bastasse, Alfonso arriverà a licenziare la cameriera. Con il passare del tempo, però, qualcosa in famiglia cambierà, soprattutto grazie alla caparbietà di Manuel.

Per il marchesino non sarà affatto facile riuscire ad ottenere il consenso di Cruz e Alonso: in cambio della loro approvazione dovrà rinunciare all'aviazione. Il colpo di scena si verificherà quando i marchesi cambieranno idea, decidendo di accettare Jana come nuora, ma Cruz le imporrà di trasferirsi al piano nobile. La ragazza, a quel punto, stupirà tutti e deluderà Manuel rifiutando l'offerta della marchesa e chiedendo tempo per riflettere. La reazione di Jana farà andare su tutte le furie Cruz e suo marito che si sentiranno presi in giro.

A far ragionare la ragazza ci penserà Curro, che riuscirà a convincerla a cambiare vita.

L'ultima notte insieme per Maria e Jana

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jana si renderà conto che se vuole sposare Manuel dovrà rinunciare alla sua vecchia vita da cameriera. La ragazza dovrà dire addio alla sua abitazione e soprattutto alla sua amica Maria. In occasione dell'ultima notte trascorsa insieme, le due donne da tempo legate da un grande affetto, si scambieranno un ultimo e caloroso abbraccio.

La famiglia De Lujan preparerà una bellissima accoglienza per dare il benvenuto a Jana, questo basterà a far capire alla ragazza di aver preso la decisione giusta per il suo futuro.

Manuel e Jana in una situazione molto difficile

Nelle puntate in onda in Italia, Jana e Manuel stanno attraversando un momento molto difficile. Cruz ha bloccato le loro nozze e sembra non esserci più alcuno spiraglio per la loro felicità. Manuel ha provato a spiegare ad Alonso il suo amore per Jana, ma il marchese non ha potuto accettare le ragioni di suo figlio. L'uomo ha spiegato al marchesino che la loro famiglia ha bisogno di eredi e che lui dovrà portare avanti il marchesato il futuro. Alonso ha ribadito che Manuel dovrà sposare una donna del suo rango. Il ragazzo si è detto disposto a rinunciare anche al titolo e al marchesato per Jana e questo ha ferito profondamente suo padre.