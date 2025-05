Romulo era fidanzato con Emilia molti anni fa, ma la lasciò senza darle alcuna spiegazione. È quanto emergerà nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Catalina avrà bisogno di un'infermiera per i suoi bambini e al palazzo arriverà Emilia. Sin da subito si percepirà che tra lei e Romulo c'è qualcosa di irrisolto ed Emilia confiderà a Pia che era fidanzata con il maggiordomo. Emilia dimostrerà di soffrire ancora per il modo in cui Romulo l'ha lasciata e gli chiederà spiegazioni, ma lui resterà vago.

Un nuovo ingresso a La Promessa: Emilia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto Romulo tornerà protagonista con il suo passato sentimentale. Tutto avrà inizio con l'ingresso al palazzo di Emilia, l'infermiera chiamata a occuparsi dei bambini appena nati di Catalina. Tra la nuova arrivata e Romulo ci saranno degli sguardi che lasceranno intendere che si conoscono bene. Emilia farà in modo di parlare da sola con il maggiordomo e dai loro discorsi emergerà che i due in passato sono stati insieme e la storia non è finita bene. "Ho deciso di lasciarti per concentrarmi sul mio lavoro di maggiordomo", spiegherà Romulo, ma il chiarimento non soddisferà Emilia. Quest'ultima esigerà una motivazione valida, visto che ha sofferto molto per la fine della storia: "Non immagini per quanto tempo mi sono incolpata per quello che è successo.

Non mi sono sentita degna di te". Emilia si mostrerà ancora molto ferita per la rottura con Romulo, ma il maggiordomo non fornirà ulteriori spiegazioni: "Ormai è inutile soffermarsi su un errore a cui non posso rimediare". Anche se Emilia e Romulo saranno molto cauti a non lasciar trasparire nulla del loro rapporto, a Pia non sfuggirà la tensione che si respira nell'aria.

La curiosità di Pia sul passato di Romulo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Pia si accorgerà che qualcosa non quadra tra Romulo ed Emilia e vorrà vederci chiaro. Appena resterà da sola con l'infermiera, le chiederà cosa è successo tra lei e il maggiordomo. "Eravamo fidanzati", dirà Emilia, "Per me era un uomo bellissimo e pensavo che fossimo fatti l'uno per l'altra".

L'infermiera si commuoverà ricordando che progettava di sposare Romulo e avere una famiglia con lui. Emilia racconterà di aver visto il suo amato l'ultima volta molti anni fa, quando, un pomeriggio, lui si presentò solo per dirle che era finita. "Mi ha detto addio in modo freddo e insensibile", spiegherà Emilia, "Senza nessuna spiegazione, limitandosi a dire che il nostro amore era impossibile". Quando Romulo verrà a sapere che Emilia ha raccontato la sua storia a Pia sarà molto arrabbiato con lei.

Il legame speciale che lega Romulo a Pia

Cosa nasconde Romulo? Il maggiordomo è stato sempre un uomo onesto, ma evidentemente c'è un segreto del suo passato che non vuole rivelare. Il motivo della rottura con Emilia potrebbe aprire le porte a un lato di Romulo ancora sconosciuto al pubblico.

Nelle puntate in onda in Italia, Romulo sta aiutando Pia a nascondersi da Gregorio. Il maggiordomo e Pia sono legati da un'amicizia che dura da molti anni e per Romulo la ex governante è davvero importante. Pur avendo un legame speciale con lei, però, Romulo non ha mai parlato del suo passato sentimentale neanche con Pia, il che lascia intuire l'esistenza di un segreto importante.