Marcelo e Vera scopriranno di avere lo stesso destino nelle prossime puntate de La Promessa: entrambi scappano dal duca dopo aver scoperto i suoi imbrogli.

Le anticipazioni rivelano che Vera sarà terrorizzata quando suo padre andrà a fare visita ad Alonso e si confiderà con Teresa. Quando quest'ultima ascolterà il racconto di Vera che le confiderà di essere la figlia del duca e che suo padre era un usuraio, resterà alquanto sorpresa. Teresa parlerà con Marcelo e Vera e, insieme a loro, proverà ad aiutare Alonso, prima che cada nella trappola del duca.

La visita del duca di Carril a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che, presto, i destini di Vera e Marcelo si incroceranno. I due ragazzi scopriranno di avere qualcosa di molto importante che li accomuna. Tutto avrà inizio quando il duca di Carril farà visita ad Alonso. La presenza dell'uomo metterà in allarme Vera che non vorrà assolutamente incontrare suo padre, ma farà preoccupare molto anche Marcelo. Quest'ultimo, infatti, confiderà a Teresa il vero motivo della sua fuga: non ha eliminato un uomo come le aveva raccontato, ma è scappato dal duca di dopo aver scoperto i suoi imbrogli. Quando il duca di Carril andrà a La Promessa, a Vera spetterà il compito di occuparsi di lui e la ragazza non potrà farsi vedere da suo padre.

Per evitare guai, Vera si procurerà un taglio importante alla mano, sperando che questo infortunio le permetta di non lavorare. La ragazza sarà dispensata dal servire il duca: verrà soccorsa da Teresa, la quale si renderà subito conto che non si è trattato di un incidente. Vera deciderà di aprirsi con la sua amica: "Sono la figlia del duca", dirà lasciandola senza parole. Vera dirà che il suo nome era Mercedes ed è scappata da suo padre per una buona ragione. "Non tornerei alla mia vecchia vita per niente al mondo", spiegherà. "Mia madre è venuta qui al palazzo per vedermi". Teresa vedrà che Vera è terrorizzata e continuerà ad ascoltare: "Mio padre è molto pericoloso e ti prego di non dire a nessuno quello che ti ho detto".

Vera, Marcelo e Teresa si uniranno per aiutare Alonso

Nelle prossime puntate de La Promessa, Vera si aprirà con Teresa, ignorando che anche Marcelo sta scappando da suo padre. Più tardi, Teresa continuerà a fare domande a Vera su suo padre, chiedendole in cosa consistessero i suoi imbrogli. Dopo qualche esitazione, Vera spiegherà che il duca prestava dei soldi ad interessi altissimi, usando contratti ingannevoli: "Ha rovinato molte famiglie", dirà. A quel punto, Teresa capirà che Vera e Marcelo condividono lo stesso problema e parlerà con entrambi. Vera scoprirà che il suo destino e quello di Marcelo sono uniti da un filo comune. I tre ragazzi, inoltre, dedurranno che la visita del duca di Carril ad Alonso ha uno scopo ben preciso: il marchese potrebbe essere la sua prossima vittima.

"Dobbiamo fare qualcosa per aiutare Don Alonso" converranno, anche se non avranno idea di come agire per evitare guai.

Un inizio in salita per Marcelo

Nelle puntate in onda in Italia, Teresa è tornata a lavorare a La Promessa, portando con sé Marcelo. La ragazza ha raccontato a tutti di essersi sposata con lui, ma in realtà Marcelo è suo fratello. Vera conosce appena il nuovo arrivato e tra loro non c'è ancora un'amicizia. Per Marcelo non è facile inserirsi in un contesto in cui tutti si conoscono, soprattutto perché ha preso il posto che era di Feliciano, l'amato figlio di Petra che i colleghi rispettavano molto. Marcelo, inoltre, deve imparare un mestiere che non ha mai svolto e le critiche della governante non lo aiutano affatto.