Julia sorprenderà Curro con la verità sul suo conto nella puntata de La Promessa di domenica 18 maggio: "Io sono Matilde, la fidanzata di Paco".

Le anticipazioni rivelano che Curro sarà scosso dalle parole di Julia e non saprà cosa rispondere. Nel frattempo, Catalina avrà un crollo con Martina e le confiderà di non riuscire a reggere la tensione e gli impegni degli ultimi tempi. Infine, Jana racconterà a Maria il piano che Manuel ha messo in atto per liberare Pia da Gregorio.

Catalina sopraffatta dagli impegni e le preoccupazioni

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Catalina sarà un momento molto delicato.

Nonostante il ritorno di Pelayo, la figlia di Alonso non si sentirà tranquilla e per il quieto vivere deciderà di rifiutare l'intervista con i giornalisti. Quando Martina verrà a sapere che Catalina non chiarirà più con la stampa la sua relazione con Pelayo, andrà a trovarla per parlare con lei. "Mia madre mi ha detto che hai annullato l'intervista", dirà Martina, "Mi sembra strano credere che tu lo abbia fatto per rispetto verso Cruz". Catalina spiegherà che non vuole sentirsi al centro dell'attenzione, ma poi avrà un crollo e si sfogherà con Martina. La figlia di Alonso scoppierà a piangere e dirà che non si sente in grado di svolgere tutti i compiti che deve. Inoltre, Catalina si dirà stanca delle tensioni in famiglia e si lamenterà perché non riesce a reggere tutto.

Nel frattempo, Jana spiegherà a Maria che Manuel ha rischiato la vita per andare a parlare con Gregorio. La cameriera dirà alla sua amica che presto il marchesino incontrerà ancora il marito di Pia e gli consegnerà dei soldi per fargli lasciare Lujan.

Il chiarimento tra Julia e Curro

Nella puntata de La Promessa di domenica 18 maggio, arriverà il momento della verità per Curro e Julia. I due ragazzi si troveranno a parlare nel laboratorio e il signorino coglierà l'occasione per chiarirsi. Curro sarà piuttosto infastidito dalle insinuazioni di Julia, che attribuirà la sua visita a un interesse particolare nei suoi confronti. "Io non provo attrazione per te", dirà Curro, "Non ricambio il tuo interesse".

A quel punto, Julia deciderà di essere sincera con il ragazzo e lo lascerà senza parole: "Io sono interessata a te, ma non come pensi. Guardami bene e ricorderai dove mi hai visto". "Io non sono Julia, sono Matilde", dirà ancora la ragazza, "Ero la fidanzata di Paco, il tuo amico soldato che ha perso la vita". In lacrime, la ragazza lascerà trasparire una certa rabbia verso Curro, perché lo ritiene responsabile della morte di Paco. Il ragazzo resterà senza parole, perché non si aspettava affatto tutto questo.

L'amicizia tra Curro e Paco e i terribili momenti dell'addio

Curro ha conosciuto Paco al fronte e tra loro è nato un legame molto forte. Manuel e suo cugino hanno stretto amicizia con Paco e suo fratello José e sono diventati inseparabili.

Curro, in quel periodo, era molto scosso dalla fine della sua storia con Martina e ha avuto un atteggiamento piuttosto superficiale nei confronti dei pericoli a cui era esposto. A tal proposito, Manuel e José hanno coinvolto Curro in una missione che lo teneva lontano dal campo di battaglia ed è stata in questa occasione che Paco ha perso la vita. I quattro ragazzi erano nel bosco quando sono stati sorpresi da un agguato che non ha lasciato scampo a Paco. Il ragazzo è morto tra le braccia di Curro, poco dopo avergli chiesto di comunicare a Matilde tutto il suo amore.