Marcelo rischierà di togliere la vita a Julia servendole un dolce alle noci, a cui è allergica, nella puntata de La Promessa di giovedì 22 maggio.

Le anticipazioni rivelano che Maria interverrà appena in tempo per evitare il peggio, ma Marcelo verrà duramente rimproverato dai suoi colleghi. Nel frattempo, Cruz rimprovererà Catalina e Pelayo per essersi esposti pubblicamente, mentre Romulo rivelerà a Pia che Gregorio non è più un problema.

L'intuizione di Maria salverà Julia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Marcelo farà di tutto per rendersi utile e guadagnare la fiducia dei colleghi, ma non sarà facile.

Continuerà a combinare dei guai e commetterà un errore molto grave. Tutto avrà inizio quando Marcelo offrirà a Lope di aiutarlo e impiattare i dolci da servire ai signori, visto che lui è molto impegnato. Tuttavia, Marcelo non considererà l'allergia della signorina Julia e farà portare in tavola una torta di noci che rischierà di metterla in pericolo. A salvare la situazione ci penserà Maria, che toglierà immediatamente il dolce evitando il peggio. Una volta in cucina, Marcelo dovrà subire l'ennesimo rimprovero da parte dei suoi colleghi, inclusa Candela, che urlerà al ragazzo che Julia poteva morire mangiando quella torta. Petra, allertata dal tono della voce, arriverà in cucina per chiedere spiegazioni.

Nel frattempo, al palazzo ci sarà tensione a causa della notizia della morte di Gregorio. Cruz avrà intenzione di indagare per capire chi possa aver attentato alla vita dell'ex maggiordomo. Il capitano metterà in guardia sua cognata spiegandole che gli inquirenti potrebbero tornare a La Promessa e potrebbe nascere un nuovo scandalo.

Cruz contro Pelayo e Catalina

Nella puntata de La Promessa in onda giovedì 22 maggio, Catalina farà di tutto per recuperare il rapporto con le donne del paese, compromesso da Lorenzo. Quando tornerà a cena, lei e Pelayo saranno accusati pesantemente da Cruz. La marchesa non perdonerà ai due ragazzi di essersi esposti pubblicamente mettendo in discussione il buon nome della famiglia, visto che non sono ancora sposati.

Infine, Romulo andrà a trovare Pia per informarla di quanto è accaduto a Gregorio. Il maggiordomo sarà sollevato, perché finalmente la sua collega potrà essere libera di uscire senza temere suo marito. Infine, Petra intuirà che sta succedendo qualcosa alle sue spalle e chiederà a Santos di aiutarla a capire.

Marcelo e la sua inesperienza

Nelle puntate precedenti, Marcelo ha iniziato a lavorare a La Promessa grazie a Teresa. Quest'ultima ha garantito per suo marito con Ricardo che lo ha assunto per fiducia, anche se Marcelo non aveva alcuna esperienza. Più volte Teresa si è raccomandata con il ragazzo, chiedendogli di dare il massimo per imparare il suo mestiere, ma Marcelo è ancora molto impacciato. L'impreparazione del nuovo arrivato è stata palese quando ha dovuto sostituire Santos come valletto di Curro. Il ragazzo si è trovato in seria difficoltà e Curro è stato molto clemente con lui.