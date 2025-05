Catalina accetterà la proposta di nozze di Adriano nelle prossime puntate de La Promessa e Alonso darà la propria benedizione alla coppia.

Le anticipazioni rivelano che il marchese farà tesoro del passato e accetterà Adriano come genero nonostante le sue origini povere. "Ho imparato che non ha senso opporsi ai sentimenti dei figli", dirà commuovendo Catalina.

Il lieto evento a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina darà alla luce due bambini e al palazzo ci sarà una grande gioia. Il parto della ragazza porterà a galla anche una verità molto importante, perché Manuel rivelerà ad Adriano che è lui il padre dei neonati.

Il mezzadro sarà al settimo cielo e starà accanto a Catalina più che potrà: "Ci che desidero di più al mondo è crescere i nostri figli con te", dirà. Catalina non avrà più nessuna paura e accetterà di ricominciare con Adriano. Insieme i due neogenitori sceglieranno i nomi dei figli: Andrès e Rafaela.

A Catalina non resterà che parlare con Alonso e dirgli chi è realmente il padre di suo figlio. La reazione del marchese sarà inaspettata perché Alonso dirà che sospettava già da tempo che i figli fossero del mezzadro. "Ho visto Adriano guardare i bambini", dirà, "Era impossibile non capirlo". Il marchese darà spazio ad Adriano che gli assicurerà di non desiderare altro che prendersi cura di Catalina e i suoi figli.

"Anche se sono un semplice mezzadro, le prometto che farò di tutto per renderli felici", dirà.

La reazione inaspettata di Alonso

Nelle prossime puntate de La Promessa, Adriano dimostrerà subito la sua serietà nei confronti di Catalina. Il ragazzo, infatti, chiederà la mano della sua amata che accetterà senza esitazioni. Manuel avvertirà Adriano che non sarà così facile farsi accettare da Alonso come genero, perché le differenze sociali non possono essere ignorate. Catalina e Adriano andranno a parlare con il marchese che contro ogni aspettativa accetterà le nozze. "Io e Adriano vogliamo sposarci", dirà senza mezzo termini Catalina a suo padre che la sorprenderà. "Mi sembra giusto", risponderà Alonso lasciando sua figlia senza parole.

"Ho imparato che non ha senso opporsi ai sentimenti dei propri figli", dirà il marchese, proseguendo: "Quindi se volete sposarvi avete la mia benedizione".

Manuel vuole sposare Jana di nascosto

Nelle puntate in onda in Italia, Manuel e Jana stanno progettando il loro matrimonio in gran segreto. Entrambi sono consapevoli che Cruz e Alonso non accetterebbero mai le loro nozze e per questo si sono organizzati diversamente. Manuel si è già messo d'accordo con padre Samuel e tra qualche giorno lui e Jana diventeranno marito e moglie. Secondo i piani di Jana e Manuel, i marchesi saranno informati a cose fatte e poi si valuterà come agire in base alla loro reazione.

Per il momento Cruz non sospetta nulla delle intenzioni di Manuel, ma Santos ha rubato il diario a Maria e questo non fa presagire nulla di buono.

Su quelle pagine, infatti, anche se sotto forma di romanzo, è riportata nei particolari la storia d'amore di Manuel e Jana e se dovesse leggerle Cruz si accorgerebbe subito che si parla di suo figlio.