Lorenzo e José comunicheranno a Curro il suo matrimonio con Julia nelle prossime puntate de La Promessa: "Devi rimediare ai tuoi errori".

Le anticipazioni rivelano che Julia fingerà stupore, ma successivamente confesserà a Curro che José le aveva già parlato delle sue intenzioni. Il signorino sarà deluso dal comportamento di Julia e si sentirà in trappola. Quando arriverà anche Martina, Curro la metterà al corrente delle nozze che Lorenzo vuole imporgli, lasciandola senza parole.

L'accordo tra Lorenzo e José Juan

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il ritorno di José Juan causerà un bel po' di problemi a Curro.

In un primo momento la visita dell'ex commilitone sembrerà di pure cortesia, ma presto si scoprirà che José ha delle chiare intenzioni: far sposare Curro con Julia. Dopo averne parlato con la ragazza, José andrà da Lorenzo e gli proporrà le nozze per rimediare alla colpa di Curro nella morte di suo fratello, Paco. Il capitano sarà subito d'accordo con José e non metterà neanche in dubbio la sua versione dei fatti, considerando Curro poco esperto al fronte. Il destino di Curro sembrerà ormai segnato e il diretto interessato sarà l'ultimo a essere informato dei progetti sul suo futuro. Tutto avrà inizio quando Curro e Julia incontreranno Lorenzo in compagnia di José a La Promessa. Il signorino domanderà subito al capitano come faccia a conoscere José e a quel punto Lorenzo gli spiegherà tutto.

"Il fratello di José è morto per colpa tua", dirà a Curro con aria severa, "Adesso devi rimediare ai tuoi errori". Il ragazzo non capirà subito le parole di Lorenzo che però sarà molto chiaro: "Devi sposare Julia".

L'idea folle di Lorenzo spiazzerà Curro

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lorenzo metterà Curro di fronte alle sue responsabilità: "Devi comportarti da uomo e sposare Julia". "Vi chiedo di non parlarne con i marchesi, che hanno già molti problemi di cui occuparsi", dirà Lorenzo prima di lasciare la stanza. Curro e Julia non sapranno cosa dire, ma più tardi si incontreranno per la merenda e potranno parlare delle prime impressioni su quello che è accaduto. La ragazza ammetterà che sapeva tutto: "José mi aveva già parlato delle sue intenzioni, ma pensavo che fosse un'idea folle".

Curro la rimprovererà per non avergli detto nulla, certo che adesso Lorenzo non lo lascerà in pace fino alle nozze. Poco dopo, arriverà Martina, che apprenderà da Curro la novità: "Lorenzo pretende che ci sposiamo", dirà il ragazzo lasciando la sua amica senza parole.

L'amicizia tra Julia e Curro si sta consolidando

Nelle puntate in onda in Italia, Curro e Julia si stanno avvicinando ogni giorno di più. Dopo un inizio non proprio idilliaco, i due ragazzi adesso sono diventati ottimi amici e la complicità tra loro è evidente. Martina si è accorta del legame speciale che si è creato e non ha potuto trattenere la gelosia. La ragazza ha chiesto a Julia di lasciare il palazzo, ma Curro è intervenuto in difesa dell'ospite.

Martina si è resa conto di aver esagerato e ha chiesto scusa a Julia, spiegandole che prima del suo arrivo lei e Curro erano molto affiatati. Julia ha capito le ragioni di Martina e le ha chiesto scusa per essersi avvicinata al signorino.