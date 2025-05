Julia mente sulla sua identità e sul fatto di essere stata la fidanzata di Paco. Tutto questo emergerà nelle prossime puntate de La Promessa e Curro sarà sconvolto quando scoprirà la verità.

Le anticipazioni rivelano che Julia accuserà Curro di essere il responsabile della morte di Paco, ma le difficoltà non finiranno qui. Presto arriverà anche José, il fratello del soldato caduto, che imporrà a Curro di sposare Julia per rimediare al dolore causato dalla perdita di Paco.

Curro sconvolto dalla verità su Julia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto Julia dimostrerà di non avere nessuna intenzione di lasciare il palazzo.

In un primo momento, la ragazza si offrirà di restaurare il dipinto di Carmen, ma sarà evidente che è solo una scusa". Il comportamento di Julia farà insospettire principalmente Curro, che sarà sopraffatto dalle domande della ragazza sulla guerra. Al signorino non piacerà l'invadenza della nuova ospite e ne parlerà sia con Jana che con Martina, ma quest'ultima non se la sentirà di mandarla via. Presto emergerà tutta la verità su Julia, che in realtà si chiama Matilde ed era la fidanzata di Paco, il caro amico caduto in guerra di Curro. L'occasione giusta si presenterà quando l'interesse di Julia verrà scambiato per un interesse da parte di Curro che preferirà essere chiaro sin da subito. Il ragazzo deciderà di parlare con lei per dirle che tra loro non ci sarà mai nulla.

A quel punto, Julia sarà pronta a dire a Curro che lei è interessata a lui, ma non nel modo in cui crede. "Sono Matilde, la fidanzata di Paco", dirà risvegliando dei ricordi terribili in Curro. Entrambi soffriranno ancora per la sua perdita, ma Matilde sarà convinta che la morte del suo amato sia dipesa da Curro.

La decisione di José e l'imbarazzo di Curro

Nelle prossime puntate Curro scoprirà che Matilde lo considera il colpevole della morte di Paco. Il signorino spiegherà che lui era molto legato al suo amico e la sua scomparsa lo ha segnato per sempre. La situazione prenderà una piega inaspettata quando al palazzo arriverà anche José, il fratello di Paco che ha combattuto accanto a Curro e Manuel.

Il ragazzo sarà molto chiaro con Curro: dovrà sposare Matilde per rimediare alla morte di Paco. Lorenzo de La Mata sarà d'accordo con José e anche Julia sembrerà accettare di buon grado le nozze. Curro, invece, si sentirà profondamente diviso.

L'amicizia di Curro e Paco

Nelle puntate in onda in Italia, Julia è appena arrivata a La Promessa per restituire a Martina un prezioso orecchino che aveva perso. Tra le due ragazze è nata subito un'amicizia e per gratitudine Martina ha ospitato Julia per qualche giorno. Ai telespettatori, però, è stato chiaro sin da subito che la ragazza nasconde qualcosa. Quando è rimasta da sola, infatti, Julia ha estratto dalla borsa un biglietto con i nomi di Manuel e Curro.

In realtà la ragazza vuole fare chiarezza sulla morte del suo amato Paco. Curro e Manuel hanno conosciuto Paco in guerra e hanno stretto con lui un forte legame. Paco ha confidato spesso a Curro di amare molto la sua fidanzata e di volerla sposare appena finita la guerra. Tuttavia, un'imboscata ha tragicamente spezzato i sogni di Paco.