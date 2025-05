Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un divieto che Alonso imporrà a Eugenia. Quest'ultima vorrà recarsi in carcere per far visita a sua sorella Cruz, ma Alonso si infurierà e glielo impedirà. Nel frattempo, Lorenzo cercherà di far ricoverare nuovamente la consorte in sanatorio, mentre Catalina e Adriano organizzeranno il loro matrimonio segreto. Ci sarà spazio anche per le vicende di Antonio, che scomparirà nel nulla.

Alonso non vuole che Eugenia vada in carcere da Cruz

Eugenia tornerà a La Promessa e la sua permanenza sarà motivo di grande fastidio per Lorenzo, che non tollererà la presenza della consorte alla tenuta e cercherà un modo per sbarazzarsi di lei.

Lorenzo potrà contare sull’aiuto di Leocadia, che collaborerà con lui in un losco piano che porterà Eugenia ad avere un attacco. Tuttavia, quest’ultima resterà indisturbata nel palazzo dei marchesi. Inoltre, Eugenia farà una richiesta a Martina: le chiederà aiuto per andare a trovare Cruz in carcere. Tuttavia, Alonso andrà su tutte le furie e impedirà alla cognata di far visita alla marchesa.

Padre Samuel deve sposare Catalina e Adriano

Il riavvicinamento tra Catalina e Adriano, recentemente diventati genitori di due gemelli, porterà la coppia a prendere una decisione riguardo al loro futuro. Catalina e Adriano vorranno convolare a nozze, ma la cerimonia dovrà essere celebrata in gran segreto.

Sarà Padre Samuel a sposare i due innamorati, ma Leocadia irromperà all’improvviso, ostacolando la cerimonia. Tuttavia, i ragazzi non perderanno il desiderio di diventare al più presto marito e moglie. Antonio, invece, scomparirà nel nulla, gettando Simona nello sconforto, getta Simona nello sconforto, temendo che suo figlio abbia ripreso la cattiva strada.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana si è confidata con Curro

Nelle precedenti puntate de La Promessa, andate in onda su Rete 4, Jana ha rivelato a Manuel di chiamarsi Mariana, di essere figlia di Dolores e sorella di Curro. In seguito, la cameriera ha confidato a suo fratello di aver raccontato la loro storia a Manuel. Curro ha pensato che Jana avesse anche rivelato a Manuel che loro due siano fratellastri e non cugini.

Tuttavia, Jana ha tranquillizzato il ragazzo: non spetta a lei rivelare questo aspetto della delicata verità. Nel frattempo, Petra si è infuriata con Teresa, tornata alla tenuta con Marcelo, presentandolo come suo marito. La governante non ha gradito che la sua ex nuora si sia rifatta una vita poco dopo la morte di suo figlio Feliciano. Si parlerà anche di Catalina, che si è riappacificata con Pelayo, convincendo il conte a tornare a vivere a palazzo.