"Con la Benegas Management di Milano non ci sono più rapporti, insomma, sarà lui a spiegare i motivi": a parlare così di Lorenzo Spolverato, ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, è stata nelle ultime ore la giornalista Viviana Bazzani, che ha rivelato come Spolverato sia al momento alla ricerca di una nuova collaborazione.

A confermare la cosa è stato lo stesso ex gieffino nel corso di una diretta social: il problema di fondo rilevato da Bazzani sarebbe che in questo frangente, quello di Spolverato viene considerato "un personaggio che non interessa".

Il retroscena

In una live su Instagram che è stata poi ripresa anche su TikTok, Lorenzo Spolverato ha confermato che il suo rapporto di lavoro con la Benegas è giunto al capolinea a causa di "alcuni disguidi".

A fornire un retroscena al riguardo, è stata come accennato la giornalista Viviana Bazzani: "Adesso lui è in cerca di un altro manager, di altre persone che possano in qualche modo seguirlo. Allora, quello che mi lascia un po’ perplessa è che a distanza di quasi un mese, un personaggio come lui non sia riuscito ad avere altri manager che hanno intenzione di seguirlo e quindi a proporlo per serate, o perché no, un domani, per un futuro in altri reality".

E ancora: "Perché evidentemente manager che sono da anni nel settore hanno capito che forse momentaneamente è un personaggio che non interessa, bisogna far passare un po’ quel timore delle produzioni, quel malcontento nei talk, eccetera, e poi chissà in un futuro sicuramente lo rivedremo.

Comunque questo la dice molto lunga sulle voci che lo vedevano in un programma o nell’altro. A lui invece va un bel bravo, per essere stato sincero e aver detto che non sta lavorando e che cerca chi lo segua".

Il percorso di Spolverato al GF

Lorenzo Spolverato è stato uno dei concorrenti più discussi del GF.

Il 28enne milanese si è fatto notare per la relazione con Shaila Gatta ma anche e soprattutto per via di un carattere parecchio "fumantino". Nelle discussioni con l'ormai ex fidanzata, Spolverato si è reso protagonista di diversi gesti discutibili e deprecabili (pugni sbattuti contro i muri e similari), tanto che una volta eliminata la stessa Shaila ha deciso di chiudere la storia perché considerata "tossica".

Spolverato ha avuto diversi diverbi anche con Helena Prestes e Javier Martinez, dando sempre l'impressione di pensare esclusivamente ad emergere ai fini delle dinamiche del programma, senza pensare a costruire collateralmente dei rapporti umani che potessero farlo apprezzare anche all'esterno.