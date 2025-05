Mario Adinolfi è pronto a sbarcare in Honduras per partecipare all'Isola dei Famosi. La sua presenza sui social sta suscitando diverse polemiche, poiché in passato il 53enne romano aveva criticato aspramente il reality di sopravvivenza in onda su Canale 5. In una vecchia intervista lo stesso Adinolfi disse del programma: "Un mix di ignoranza e disumanità".

I commenti al vetriolo di Mario Adinolfi in passato

Mario Adinolfi in passato ha più volte criticato il programma, i conduttori e anche i concorrenti che si mettevano in gioco: "Oggi ho dato una lunga intervista radiofonica sulla inadeguatezza delle classi dirigenti: dalla politica all’Isola dei Famosi pare prevalere un pericoloso mix di ignoranza e disumanità".

Il 53enne romano non esitò a punzecchiare Nicola Savino per la conduzione del reality: "Fossi in lui direi all’Italia: 'So che è la mia grande occasione ma, mi dispiace, l’Isola dei Famosi ora proprio non voglio condurla". Tra le varie critiche, Mario Adinolfi sostenne anche che Dio criticava gli uomini in quanto fremevano dalla voglia di vedere un programma sciocco come l'Isola dei Famosi.

Una vita tra giornali, politica e battaglie verbali: Mario Adinolfi sbarca sull’#Isola deciso a portare un po’ di scompiglio.



L’Isola dei Famosi, dal 7 maggio su #Canale5 e @MedInfinityIT 🏝️ pic.twitter.com/iCJSOuJM6j — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 2, 2025

Il cast ufficiale

È tutto pronto per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi in programma su Canale 5 da mercoledì 7 maggio.

I 14 naufraghi ufficializzati sono: il cantante neomelodico Angelo Famao, la showgirl Antonella Mosetti, la tennista Camila Giorgi, Chiara Balestrieri, la vincitrice della prima edizione del GF Cristina Plevani, l'attrice Loredana Cannata, l'attore Mirko Frezza, l'ex ballerino di Amici Nunzio Stancampiano, il comico Omar Fantini, il cantante Paolo Vallesi, la conduttrice Patrizia Rossetti, l'ex tronista di U&D Teresanna Pugliese, Mario Adinolfi e l'ex europarlamentare Dino Giarrusso.

Veronica Gentili sarà la conduttrice, Simona Ventura l'unica opinionista presente in studio, mentre Pierpaolo Pretelli è sarà in Honduras come inviato.

La reazione di alcuni utenti del web

Su X diversi utenti hanno commentato la presenza di Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi.

Qualcuno ha scritto: "Nel video ha detto che è deciso a portare scompiglio. Abbiamo già capito che sarà un rompiscatole", "Lo sappiamo tutti che si ritirerà in tempo zero", "Un uomo così controverso non lo avrei mai inserito nel cast", "Per soldi si cambia facilmente opinione sui reality, vero Mario?" e ancora "Io già immagino il salto dall'elicottero di Adinolfi".

Mentre qualcun altro ha affermato: "Tralasciando ogni polemica legata ad Adinolfi come farà con le varie prove? Non mi sembra così atletico".