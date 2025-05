"Come mai non la seguo più? Ho smesso di seguire alcune persone perché non condividevano il mio pensiero e facevano cose che non mi piacevano": ad essersi espressa in questi termini nel corso di una diretta sui social tenuta nelle ultime ore è stata l'ex gieffina Shaila Gatta, che ha spiegato per quale motivo non 'segua' più il profilo di Chiara Cainelli, che con lei ha condiviso l'esperienza al reality.

L'ex velina ha anche confermato di aver rivisto Lorenzo Spolverato, il suo ex fidanzato conosciuto proprio durante il GF, precisando di aver chiuso ogni rapporto.

Gatta: 'Non ho bisogno di tante persone attorno'

"Diciamo che non ho bisogno di tante persone attorno, ci sono state delle cose che non mi hanno fatto piacere e basta. Però alla fine ci sono rispetto e tranquillità" ha aggiunto Shaila, lasciando comunque intendere di non voler più avere rapporti diretti con Chiara.

Qualcuno ha ipotizzato che il motivo del loro allontanamento sia più profondo e da ricercarsi nel rumor in base al quale Chiara stessa sarebbe stata a cena col suo ex, Lorenzo Spolverato, ma stando al racconto della ballerina la cosa non corrisponderebbe al vero.

Proprio a proposito del suo ex, che Shaila decise di lasciare in diretta tv nello studio del Grande Fratello poco prima della finale, l'ex velina ha invece confermato di aver chiarito tutto e di aver preso una decisione definitiva.

I due non saranno mai più una coppia: "Abbiamo parlato, ci siamo abbracciati e confortati a vicenda, ma la storia è finita. Ci siamo visti e abbiamo chiuso il cerchio".

Chiara ha avuto uno screzio anche con Zeudi Di Palma

Non solo con Shaila, ma anche con Zeudi Di Palma, altra grande protagonista dell'edizione del reality che ha visto la vittoria di Jessica Morlacchi, Chiara avrebbe dei rapporti poco cordiali.

Nel corso di una diretta social infatti, la fidanzata di Alfonso D'Apice avrebbe indirettamente accusato l'ex Miss Italia di non averle ancora consegnato alcuni regali inviati dai suoi supporter.

"Alcune cose le ho già consegnate, altre no, ma non per cattiveria. Se fossero stati regali super costosi probabilmente mi sarei mossa prima - ha dichiarato in una diretta social sul tema la stessa Zeudi - Ma tra mille impegni li ho ancora qui. Comunque il mio numero di telefono le persone lo hanno, quindi invece di scrivere su Instagram sarebbe sempre più carino chiamare. Evidentemente, il social fa un po’ più rumore".