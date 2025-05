Le anticipazioni sulla ventunesima stagione di Tempesta d'amore, attualmente in onda in Germania, rivelano che Greta scoprirà di essere incinta. Nonostante la lieta notizia, Greta inizierà a temere che il bambino possa avere problemi di salute.

Greta decide di tenere il suo bambino

Greta, dopo un periodo turbolento nella sua vita sentimentale, si riappacificherà con Miro, nuovo proprietario del salone di bellezza dell'hotel. Ben presto una grossa novità interesserà la coppia: Greta è incinta.

Da sempre convinta di non voler diventare madre, penserà subito di interrompere la gravidanza, seppur consapevole che questo impedisca a Miro di diventare padre.

Tuttavia, la sua scelta subirà un radicale cambiamento quando Greta, durante un'ecografia, vedrà per la prima volta la vita che sta crescendo dentro di lei. Emozionata, deciderà di tenere il bambino, rendendo felice anche Miro.

Il figlio di Greta potrebbe avere la sindrome di Down

Tuttavia, una nube scura si addenserà sulla coppia. Anche per via del suo lavoro in cucina, Greta comincerà a pensare di non avere seguito l'alimentazione più giusta per la sua gravidanza e temerà di aver contratto la toxoplasmosi. Così la cuoca comincerà a pensare che il figlio possa nascere con la sindrome di Down, ma, al contempo, si rifiuterà di sottoporsi a esami prenatali per fugare i dubbi, perché sarà decisa a portare avanti la gestazione in qualunque caso.

In questo contesto, Greta farà una particolare conoscenza. Nella sua cucina giungerà Charly, un'apprendista con la sindrome di Down. Tra Greta e Charly da subito nascerà un rapporto unico e stretto. Greta si convincerà che anche il figlio che sta per nascere avrà la stessa sindrome dell'apprendista.

Per scoprire se la sensazione di Greta si trasformerà in realtà non resta che attendere le prossime anticipazioni.

La vita sentimentale di Greta

Se in Italia le attuali puntate di Tempesta d'amore vedono Greta alle prese con la separazione da Noah, la cuoca avrà una vita sentimentale alquanto movimentata. Presto incontrerà un suo collega di lavoro, Luis Sommer, cuoco di grande prestigio. Oltre a cominciare una relazione sentimentale con Greta, si metterà in affari con lei.

Tuttavia, quando l'attività comincerà ad andare per il meglio, Greta perderà la testa per Miro. I sentimenti saranno reciproci, ma la coppia finirà per lasciarsi quando Miro si farà sopraffare dai dolori del suo passato. Greta e Miro, però, si ritroveranno e insieme intraprenderanno il viaggio più importante: diventare genitori.