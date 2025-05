In questi giorni sul web si è parlato molto dell'edizione di Temptation Island che andrà in onda tra un paio di mesi, e il motivo è da ricercare nella location che ospiterà le coppie del cast. Visto che l'Is Morus Relais è stato venduto e al momento non è operativo, la produzione del reality ha scelto un resort della Calabria per registrare le puntate che in fan potranno vedere su Canale 5 in estate. Stando a quello che riporta il sito di Davide Maggio, inoltre, quest'anno sarebbe prevista una sola stagione del format che permette a fidanzati in crisi di fare chiarezza sul loro rapporto.

Il trasloco in provincia di Catanzaro

Quest'estate l'Isola dei famosi non sarà l'unico reality che farà compagnia al pubblico di Canale 5: tra fine giugno e l'inizio di luglio, infatti, andranno in onda le puntate della nuova edizione di Temptation Island.

In questi giorni è trapelata un'anticipazione molto interessante sulla location che ospiterà il cast della 13esima stagione del format Mediaset: dopo tanti anni, infatti, le riprese non si svolgeranno in Sardegna ma in un resort in provincia di Catanzaro.

Le coppie e i single, dunque, vivranno per 21 giorni all'interno del Calalandrusa Beach & Nature Resort, una struttura che si trova nei pressi di Guardavalle Marina.

Questo "trasloco" è stato necessario perché l'Is Morus Relais è stato venduto e al momento non è aperto al pubblico.

Dietrofront sulle due stagioni nello stesso anno

Un'altra notizia che si è diffusa sul web nell'ultima settimana, è quella sul numero di edizioni di Temptation Island che andranno in onda nei prossimi mesi.

Se nel 2024 Canale 5 ha proposto ben due stagioni del reality a poche settimane di distanza l'una dall'altra, si dice che quest'anno ci dovrebbe essere un ritorno alle origini.

Solitamente il programma condotto da Filippo Bisciglia viene trasmesso tra giugno e luglio, e salvo colpi di scena quest'estate non dovrebbe esserci un "bis" a settembre.

Per quanto riguarda le coppie che parteciperanno, non si sa ancora nulla se non che dovrebbero essere composte da personaggi non famosi.

Teorie sul cast dell'edizione 2025

Quando finiranno le registrazioni di Uomini e donne (l'ultima è prevista lunedì 12 maggio), la redazione inizierà a lavorare sull'edizione di Temptation Island che andrà in onda quest'estate.

I casting per le coppie sono aperti da diverso tempo, mentre sul periodo in cui inizieranno le riprese in Calabria non si sa ancora molto.

Non è da escludere che tra i single possa esserci qualche volto noto, magari ex corteggiatori che non hanno trovato l'amore nel dating-show e che scelgono di rimettersi alla prova nel programma dei sentimenti di Canale 5.