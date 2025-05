"Una madre dovrebbe stare a casa con i suoi figli, non andare all’Isola dei Famosi. Ma oggi voglio parlarvi proprio da madre, prima ancora che da donna e da professionista. Partire per questa esperienza non significa amare meno i miei figli": firmato Teresanna Pugliese.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex membro del cast di Uomini e donne è in procinto di partire per prendere parte a L'Isola dei Famosi, e servendosi del proprio profilo Instagram ha voluto rispondere alle critiche di quanti le contesterebbero una scelta che la condurrà a restare parecchio tempo lontano dalla famiglia.

E dai propri figli.

Teresanna Pugliese: 'Voglio insegnare ai miei figli che la mamma può inseguire i suoi sogni'

"Partire per questa esperienza non significa amare meno i miei figli. Significa, invece, insegnare loro che una mamma può anche inseguire i propri sogni, lavorare, affrontare sfide, e tornare più forte e più presente di prima" prosegue il post pubblicato nelle ultime ore su Instagram da Pugliese.

"I miei bambini (uno di 9 anni e uno di appena 7 mesi) resteranno con persone che li amano, che si prenderanno cura di loro con affetto e responsabilità. Non saranno mai soli. Essere madre vuol dire anche mostrare ai propri figli che si può essere forti, coraggiosi e indipendenti. Lo faccio per me certo!

Ma anche per loro, per il loro futuro, per costruire qualcosa che un giorno capiranno. Non chiedo comprensione a tutti, ma rispetto sì" prosegue l'ex UeD nel post.

E ancora: "Perché dietro questa scelta c’è amore, organizzazione e tanta consapevolezza. Essere madre non ha un’unica forma. E questa è la mia. Questa occasione per me è come un dono, qualcuno o qualcosa mi ha fatto un regalo! Un’esperienza tanto unica quanto forte, che mi cambierà per sempre! A chi giudica non vi auguro di cambiare idea su di me, vi auguro di avere sete di sogni, di sfide e di crescita. La mia voglia di vivere una nuova occasione di certo non occulta il dolore che ho provato nel distaccarmi dalle persone che amo, ma sono certa che mi renderà migliore.

Sono tanto fortunata per le persone che riempiono la mia vita, fortunata per la mia famiglia, la mia mamma, i miei fratelli, i miei amici e per voi. Non so come potrà andare, mi godrò ogni sacrificio e vi prometto che farò del mio meglio, sognerò, mi emozionerò, mi arrabbierò, riderò, avrò fame, ma sono certa che la ricorderò per tutta la vita! Con gli occhi sognanti, il cuore un po’ fragile. E l’anima piena".

L'Isola dei famosi inizia il 7 maggio, conduce Veronica Gentili

Veronica Gentili sarà alla conduzione, Pierpaolo Pretelli come inviato in Honduras e Simona Ventura come opinionista: questi i volti che Mediaset ha designato per la nuova edizione del reality show che partirà il prossimo 7 maggio.

La location è sempre quella di Cayos Cochinos, mentre i concorrenti ufficializzati nelle scorse settimane sono 20. Tra loro personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica a vari livelli, da Cristina Plevani a Mario Adinolfi, rispettivamente ex Grande Fratello e giornalista ed ex deputato, passando per Camila Giorgi, ex tennista professionista, Antonella Mosetti, showgirl, e Nunzio Stancampiano, ballerino ed ex allievo di Amici.