Tolga farà irruzione con un gruppo di uomini armati a villa Dicleli nella puntata di Tradimento del 1° giugno: "Andiamo via", dirà a Oylum dopo aver immobilizzato Mualla e Kahraman.

Le anticipazioni rivelano che Tolga dimostrerà a Oylum che non dovrà avere paura dei Dicleli, ma lei non vorrà saperne. Oylum sarà molto dura con Tolga: "Prendi i tuoi uomini e torna da dove sei venuto". La reazione della ragazza farà disperare ancora Tolga che dopo aver urlato ancora una volta il suo amore lascerà la villa.

Tolga e i suoi uomini in giardino dai Dicleli

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che dopo il rapimento, Oylum e il piccolo Can torneranno alla villa sani e salvi grazie a Kahraman. La vita con Mualla sarà molto più serena e la ragazza sembrerà ormai aver raggiunto un buon equilibrio con Kahraman. La famiglia sarà riunita per un barbecue in giardino e Ilknur si offrirà di girare un video per immortalare il momento sereno. All'improvviso, un gruppo di uomini armati faranno irruzione alla villa e semineranno terrore nella famiglia Dicleli. Il primo pensiero per Oylum sarà proteggere il piccolo Can, certa che stia per scatenarsi una guerra sotto i suoi occhi. Ilknur, invece, si nasconderà sotto il tavolo e continuerà a filmare di nascosto.

Tutti saranno sorpresi quando in giardino comparirà Tolga che andrà dritto deciso verso Oylum: "Andiamo via, sono venuto a prenderti". La ragazza sarà sconvolta, ma nessuno riuscrà a fermare Tolga perché ognuno dei suoi uomini terrà sotto tiro i componenti della famiglia Dicleli, inclusi Mualla e Kahraman. "Non voglio fare del male a nessuno, ma sono venuto a dimostrati che non c'è da avere paura dei Dicleli", dirà Tolga, "Proteggerò te e Can". Oylum non sembrerà affatto felice dell'iniziativa di Tolga che continuerà a spronarla: "Vieni con me".

Kahraman pronto a difendere l'onore della famiglia

Nella puntata di Tradimento in onda domenica 1 giugno, Oylum rifiuterà ancora una volta Tolga. "Non vengo", dirà.

"Prendi i tuoi uomini e torna da dove sei venuto". Oylum volterà le spalle a Tolga e andrà via, ma lui sparerà un colpo in aria per far capire che sta facendo sul serio. Questo gesto infastidirà ancora di più Oylum che sarà indifferente alla sua dichiarazione d'amore. "Ti amo, quando lo capirai?" chiederà Tolga deluso prima di andare via con tutti i suoi uomini. Kahraman non avrà intenzione di sopportare l'affronto senza reagire e sarà pronto a seguire Tolga per difendere l'onore. Oylum, però, lo fermerà: "Non voglio che diventi un assassino", gli dirà.

Oylum ha già respinto Tolga più volte

Nelle puntate precedenti, Tolga ha telefonato a Oylum dal carcere: "Scappiamo con Can". Il ragazzo, ancora deciso a rifarsi una vita con la sua amata, ha pensato davvero che tutto poteva tornare come prima.

Oylum, dal canto suo, non è stata molto chiara e ha chiesto del tempo a Tolga, illudendolo che avrebbe accettato la sua proposta. Una volta tornato in libertà, Tolga ha aspettato inutilmente Oylum che quella sera è corsa in ospedale con Can in fin di vita. Il figlio di Oltan ha pensato che il contrattempo del bambino fosse l'unico impedimento per Oylum, ma presto ha capito che non era così. Appena ha potuto, infatti, la ragazza ha incontrato Tolga per dirgli che non voleva vederlo mai più. Lui, però, ha interpretato male le sue parole e ha pensato che Oylum avesse ancora paura dei Dicleli: per questo ha organizzato l'irruzione.