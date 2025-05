Yesim aspetterà Tarik all'altare per le nozze, ma lui non si presenterà: tutto ciò accadre durante la puntata di Tradimento in onda domenica 11 maggio.

Le anticipazioni rivelano che Tarik si giustificherà dicendo che è rimasto imbottigliato nel traffico, ma Yesim lo punirà facendosi regalare un'auto di lusso. Inoltre, Guzide riuscirà a dimostrare la sua innocenza, ma Tarik si alleerà con Ipek e Azra per separare la sua ex moglie da Sezai.

Nuova alleanza tra Tarik, Ipek e Azra contro Guzide

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Yesim origlierà la telefonata di Azra (che trama contro Guzide) e correrà ad avvisarla.

La madre di Oylum, tuttavia, non crederà a Yesim finendo per cadere nella trappola di Azra e Ipek che manderanno da lei un finto cliente per accusarla di corruzione. Il nome di Guzide finirà di nuovo su tutti i giornali, ma la donna non si lascerà schiacciare dalle calunnie: con Sezai si mostrerà determinata a fare giustizia. Guzide troverà le prove della sua innocenza, riuscendo a dimostrare che le registrazioni pubblicate dai giornalisti sono state manipolate. Guzide ne uscirà vincente, seppur convinta che, a mettere in piedi tutto questo, sia stato Tarik. La donna penserà che Azra sia solo una pedina nelle mani dello zio e che non abbia avuto un ruolo centrale in questa storia. Sentendosi accusato, Tarik andrà subito a parlare con Azra per chiedere spiegazioni.

La ragazza ammetterà di aver organizzato la trappola a Guzide con l'aiuto di Ipek. Tarik capirà che lui, Azra e Ipek hanno un obiettivo comune: separare Guzide da Sezai. L'uomo convocherà Ipek nel suo ufficio e farà la sua conoscenza. Yenersoy stringerà un accordo con Ipek e Azra: "Agiremo insieme per separare Guzide da Sezai".

Yesim e Tarik annunceranno le loro nozze

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Yesim terrà in pugno Tarik grazie al video che lo incrimina per omicidio. La donna si prenderà una bella rivincita. Prima di tutto chiederà di avere più rispetto in casa. Tarik cambierà immediatamente atteggiamento, finendo per trattare Yesim come la signora di casa e lasciando perplessi Ozan e Zelis.

Le richieste di Yesim non si fermeranno qui: la donna pretenderà il matrimonio che aveva sempre sognato e Yenersoy non potrà tirarsi indietro. A colazione, Yesim sorprenderà Ozan con un annuncio: "Tuo padre ed io ci sposiamo oggi pomeriggio". Tarik non potrà fare altro che confermare le nozze, lasciando tutta la famiglia senza parole. Yesim indosserà l'abito da sposa e aspetterà il suo futuro marito all'altare, ma lui non si presenterà. Yesim tornerà a casa furiosa, ma Tarik le spiegherà di essere rimasto imbottigliato nel traffico. L'uomo riuscirà a convincerla della sua buona fede. Per vendicarsi, però, Yesim obbligherà Tarik a comprarle un'auto costosa: andrà a sceglierla insieme alla piccola Oyku.

Come mai Yesim tiene in pugno Tarik?

Nelle puntate precedenti, Yesim ha accettato di tornare a vivere con Tarik ma ha dovuto fare i conti con una serie di delusioni. Yenersoy, Zelis e Azra hanno iniziato a trattare Yesim come se fosse la loro cameriera e lei ha capito di essere stata nuovamente raggirata. Tarik, infatti, non voleva tornare con lei, ma gli interessava solo allontanarla da Guzide. Stanca di essere maltrattata, Yesim ha deciso di vendicarsi di Tarik: ha iniziato, così, a usare il video che lo ritrae uccidere Korkmaz. La donna ha nascosto le prove dell'omicidio in una cassetta di sicurezza e ne ha consegnato le chiavi a Guzide.