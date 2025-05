Nei prossimi episodi di Tradimento il cerchio si stringerà intorno a Ipek. Le bugie della giovane non avranno lunga vita e anche il padre Sezai, con suo enorme sconcerto, apprenderà che la figlia gli ha mentito. Per giustificare il suo comportamento, la ragazza gli rivelerà di essere stata in cura in Canada. Come reagirà l'uomo di fronte a questa inaspettata rivelazione?

Anticipazioni Tradimento: Sezai scopre le bugie di Ipek

Le menzogne messe in piedi da Ipek inizieranno a vacillare quando la giovane vincerà un premio per avere donato in beneficenza un milione di lire turche.

Visto che la figlia non sarà in quel momento presente, ci penserà lo sconcertato padre Sezai a ritirare il riconoscimento. L'uomo inizierà a domandarsi come sia possibile che la giovane abbia elargito una simile somma. A quel punto Okuyan vorrà vederci più chiaro e indagherà sulla figlia scoprendo che quest'ultima è proprietaria di una seconda automobile. Inoltre, scoprirà che la stessa avrà venduto un ristorante e un'abitazione che le aveva regalato quando è tornata ad Istanbul. Dopo avere appreso le spese folli della giovane, l'uomo la affronterà e le chiederà spiegazioni. Su suggerimento di Neva, la donna che l'ha cresciuta dopo la morte della madre, Ipek comincerà a raccontare di cosa le è accaduto mentre si trovava in Canada.

Ipek dice al padre di essere stata in cura

Ipek seguirà alla lettera il consiglio di Neva e inizierà a piangere in modo disperato. Poi farà al padre Sezai una rivelazione. Gli dirà di avere avuto dei problemi psicologici quando viveva in Canada. 'Sono stata in cura per molto tempo', gli svelerà la figlia. Poi aggiungerà di avere smesso di prendere le medicine quando è tornata in Turchia, motivo per cui ha iniziato a spendere denaro e a nascondere la verità all'uomo. Quest'ultimo, sentendosi in colpa per i problemi che ha avuto la figlia, si scuserà per le sue accuse e la perdonerà, promettendole di aiutarla a gestire le sue problematiche. Una volta che avrà nuovamente abbindolato il genitore, Ipek potrà tornare a complottare indisturbata contro Guzide.

I suoi piani continueranno con una mossa astuta: avvicinarsi a Oltan Kaşifoğlu. Ciò accadrà mentre, un giorno, l'ex giudice rischierà anche di essere investita da una misteriosa macchina. Sarà stata Ipek ad organizzare tutto?

Chi è Ipek Okuyan nella serie Tradimento

Nella seconda stagione di Tradimento, in onda attualmente su Canale 5, i telespettatori hanno iniziato a conoscere Ipek (interpretata da Ilayda Cevik), un volto familiare per il pubblico italiano. L'attrice, infatti, è nota per il ruolo di Betul Arcan in Terra amara.

Il personaggio interpretato in Tradimento è una giovane donna, determinata e brillante, figlia di Sezai Okuyan. Dopo aver conseguito una laurea in architettura, con un master e un dottorato in urbanistica, la ragazza ritorna in Turchia dopo anni trascorsi in Canada.

All'apparenza è alla ricerca di un nuovo inizio e riallaccia i rapporti con il padre che non vede da anni. Il suo arrivo, tuttavia, nasconde qualcosa di oscuro. Ipek, infatti, è mossa da cattive intenzioni ed è tornata in patria solo per rovinare la vita di Guzide che ritiene sia responsabile del suicidio della madre.