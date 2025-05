Oylum accetterà di sposare Kahraman sotto gli occhi delusi di Tolga nelle prossime puntate di Tradimento, spegnendo per sempre ogni speranza.

Le anticipazioni rivelano che Kahraman organizzerà una serata speciale per chiedere a Oylum di sposarlo. Tolga interromperà il momento romantico chiedendo alla donna che ama di lasciare tutto e partire con lui e Can, ma Oylum lo deluderà ancora una volta: "Non ti amo più". Successivamente, la ragazza prenderà l'anello di Kahraman e gli dirà di sì, spezzando il cuore a Tolga.

La romantica sorpresa per Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga non potrà smettere di pensare a Oylum, nonostante lei lo abbia respinto più volte.

Il figlio di Oltan non si arrenderà e continuerà a gridare il suo amore, ma andrà incontro all'ennesima delusione. Oylum accetterà un invito a cena da parte di Kahraman, che andrà a prenderla annunciandole che ci sarà una sorpresa per lei. I due arriveranno in un posto molto elegante e riservato, e si siederanno per cenare. Oylum sarà sorpresa dai musicisti che inizieranno a suonare per creare un'atmosfera ancora più romantica, con Tolga che resterà fuori dal locale, dopo aver seguito la coppia. Kahraman si farà coraggio e aspetterà il momento giusto per fare la sua proposta a Oylum. "Mi vuoi sposare?", chiederà dopo averle regalato un prezioso anello. La ragazza resterà senza parole e ricorderà che legalmente è ancora sposata con Behram, ma Kahraman avrà già una soluzione.

Le mostrerà un documento da firmare, che la libererebbe da ogni vincolo. La ragazza esiterà, perché penserà che Mualla non permetterebbe mai un nuovo matrimonio, ma Kahraman sarà rassicurante: "Io ti amo, Oylum e la zia lo sa".

L'ennesimo tentativo di Tolga

Nelle prossime puntate di Tradimento, Kahraman chiederà a Oylum di sposarlo, ma, proprio in quel momento, nella sala del ristorante arriverà Tolga. Quest'ultimo interromperà l'atmosfera romantica chiedendo a Oylum di seguirlo. Kahraman si alzerà e andrà incontro al suo rivale, ma la ragazza lo prenderà in disparte e gli chiederà di fidarsi di lei. "Ti proteggerò io, prendi il bambino e vieni con me", dirà Tolga, certo che Oylum sia ancora sotto ricatto.

La ragazza, però, lo interromperà subito: "Non vengo da nessuna parte. Non ti amo più". Successivamente, Oylum prenderà l’anello appena ricevuto e chiederà a Kahraman di infilarle l’anello. "Voglio sposarti", dirà mentre Tolga guarderà la scena disperato.

Kahraman si sta facendo spazio nella vita di Oylum

Nelle puntate in onda in Italia, è già chiaro che Kahraman provi dei sentimenti per Oylum, ma non ha ancora avuto il coraggio di dichiararsi. Il cugino di Behram si limita a proteggere la ragazza in ogni occasione e a curare i suoi interessi. Diverse volte Kahraman ha difeso Oylum con Mualla e ha conquistato la fiducia della moglie di suo cugino. Oylum si fida di Kahraman, tanto che ha deciso di trasferirsi alla villa di Mualla, certa che con lui accanto non correrà alcun rischio. Per il momento quella tra Oylum e Kahraman è solo una bella amicizia, ma tra poco tutto cambierà.