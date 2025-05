Selin si colpirà da sola dopo un litigio con Tolga nella puntata di Tradimento in onda venerdì 30 maggio, per poi denunciarlo per maltrattamenti.

Le anticipazioni rivelano che Tolga verrà arrestato in seguito alle accuse di violenza da parte di Selin, supportate dalla testimonianza di Azra. La sorella di Serra perderà il controllo dopo l'ennesima umiliazione subita da Tolga, che si presenterà a casa per difendere Oylum.

La dura reazione di Tolga dopo l'intervista

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Selin proseguirà con la sua vendetta nei confronti di Tolga e Oylum.

Dopo aver pubblicato un'intervista in cui ha accusato Oylum di aver tradito Behram, Selin penserà anche a Tolga. Quando quest'ultimo vedrà il video dell'intervista andrà su tutte le furie e correrà da sua moglie per affrontarla. Tolga arriverà da Selin e la rimprovererà duramente, rompendo anche alcuni oggetti in casa per sfogare la rabbia. “Maledetto il giorno che ti ho incontrata”, urlerà a Selin, che gli ribadirà il suo amore. Intanto, Azra osserverà tutta la scena di nascosto. “Tu e Oylum mi avete rovinato la vita”, dirà Selin, “Ho perso un figlio e non sarà più madre”. Tolga sarà molto severo e ferirà sua moglie: “Forse lo meritavi, non meriti di essere madre”. La ragazza, profondamente umiliata, proverà a colpire Tolga, che le fermerà la mano, continuando a dirle che non vale niente.

Il ragazzo prenderà una foto di lui e sua moglie e la lancerà contro il muro. Successivamente, Tolga andrà via dando una spinta a Selin che resterà senza parole.

Tolga di nuovo in manette per colpa di Selin

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 30 maggio, il litigio con Tolga farà perdere il controllo a Selin, che, appena resterà da sola con Azra, penserà a una dura vendetta. Vedere l'odio nello sguardo di Tolga annullerà ogni tipo di razionalità in Selin, che chiederà alla sua amica di colpirla. Azra capirà che Selin non è in sé e la inviterà ad andare in ospedale perché ha un esaurimento nervoso, ma lei non vorrà saperne. Visto che Azra non vorrà aiutarla, Selin farà tutto da sola e afferrerà un oggetto.

“Tolga è arrivato e ha distrutto tutto”, dirà ad Azra chiedendole di reggerle il gioco con la polizia, “E poi mi ha colpito”. La nipote di Tarik si renderà conto solo in quel momento della pericolosità, che si colpirà da sola gli occhi e poi andrà a denunciare suo marito. La polizia non potrà ignorare il racconto disperato di Selin, supportato dalla testimonianza di Azra che farà vedere anche gli oggetti che Tolga ha rotto durante il suo sfogo. Gli agenti irromperanno in ufficio e arresteranno il figlio di Oltan sotto gli occhi di Ipek che avviserà subito il suo capo.

La vita di Oylum è in pericolo

Nelle puntate precedenti, Selin si è illusa di poter ricostruire il suo matrimonio facendo scagionare Tolga.

Pur non ricordando nulla della sua caduta, Selin ha raccontato alla polizia di essere inciampata e in questo modo ha fatto uscire Tolga dal carcere. Le intenzioni del figlio di Oltan, tuttavia, hanno deluso Selin perché lui non ha più voglia di ricominciare con lei. Tolga ha ammesso di voler stare solo con Oylum e questo ha fatto scattare in Selin una grande voglia di vendetta. La ragazza ha pubblicato un'intervista in cui ha reso pubblica la relazione tra Tolga e Oylum, mettendo nei guai la sua ex migliore amica. Il clan Dicleli, infatti, è pronto a tutto pur di vendicare l'onore di Behram e la vita di Oylum è in serio pericolo.