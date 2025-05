Mualla seppellirà Behram all'insaputa di tutti nella puntata di Tradimento di venerdì 30 maggio: "Riposa in pace, figlio".

Le anticipazioni rivelano che Mualla dirà a tutti che Behram è stato trasferito in una clinica in Svizzera facendo credere che è ancora vivo. La donna temerà che, dopo il decesso di Behram, Oylum prenda il suo bambino e vada via per sempre dalla villa. La piccola cerimonia sarà molto toccante, anche perché Mualla dovrà affrontare questo grande dolore da sola e senza l'appoggio della sua famiglia.

Kahraman salverà Oylum e Can dai sequestratori

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum e Can saranno rapiti da Vahit e Kahraman correrà a salvarli. Al loro ritorno a casa, Mualla sarà pronta ad accogliere sua nuora e suo nipote che saranno sempre più vicini. Dopo questa terribile esperienza, infatti, Oylum sarà molto grata a Kahraman e si renderà conto che senza di lui Vahit avrebbe tolto la vita a lei e a suo figlio. Mualla parlerà con suo nipote e gli chiederà nei dettagli cosa è successo. Kahraman spiegherà a sua zia che ha dovuto sparare contro Vahit: "Ho tolto la vita a un uomo per la prima volta", dirà Kahraman ancora molto scosso. Mualla chiederà a suo nipote di recarsi a Diyarbakir per firmare alcuni documenti al suo posto e anche per far dimostrare che ha preso il posto di Behram negli affari di famiglia.

In realtà, Mualla avrà una grossa questione da risolvere a Istanbul, visto che Behram ha perso la vita dopo una crisi ma lo ha nascosto a tutta la famiglia. Appena Kahraman andrà via, Mualla sarà pronta ad agire ed inizierà con una telefonata a Nazan. "Faccio trasferire Behram in Svizzera, c'è una clinica importante e hanno accettato di occuparsi del suo caso", dirà Mualla a Nazan che sarà scettica ma non se la sentirà di spegnere le speranze di sua sorella. Alla fine della telefonata, l'infermiera preparerà il corpo di Behram e spegnerà i macchinari. L'ambulanza arriverà poco dopo e Mualla andrà via con il corpo di suo figlio.

Il momento più doloroso per Mualla: separarsi da Behram

Nella puntata di Tradimento di venerdì 30 maggio, Mualla lascerà la villa con il corpo di Behram e raggiungerà un posto segreto con Celal.

La donna confiderà a una delle domestiche: "Lo faccio perché mia nuora non vada via e il piccolo Can resti con me". Mualla seppellirà suo figlio con una piccola cerimonia e per lei sarà un momento molto doloroso. La signora Diclceli ripenserà a tutti i momenti più belli vissuti con il suo amato figlio e gli darà l'estremo saluto in lacrime. Nello stesso istante, Oylum, ignara di quello che sta accadendo, perderà la fede nel lavandino del bagno.

Perché Mualla ha mentito a tutti sulla fine di Behram?

Nelle puntate precedenti, Mualla ha sperato che Behram potesse svegliarsi per miracolo. In realtà per lui non c'era nessuna possibilità di ripresa già da mesi prima, quando i medici hanno consigliato a Mualla di staccare la spina dei macchinari che lo tenevano in vita artificialmente, perché non c'era più attività cerebrale.

Pur di non separarsi da suo figlio, Mualla ha portato Behram alla villa e ha provveduto ad acquistare i macchinari adatti a farlo respirare artificialmente. Nazan ha chiesto più volte a sua zia di mettere fine alla sofferenza di Behram, ma Mualla le ha spiegato che lo farà quando Kahraman e Oylum saranno una coppia. L'obiettivo di Mualla, infatti, è tenere con sé l'erede dei Dicleli e la donna sa benissiom che se Behram morisse Oylum andrebbe subito via da quella casa con suo figlio. Il piano di Mualla, quindi, era aspettare che sua nuora si innamorasse di Kahraman per separarsi da Behram. Le cose sono andate diversamente perché il ragazzo ha avuto una crisi che ha messo fine alla sua vita. Mualla, quindi, si è trovata costretta a mentire a tutti pur di evitare la partenza di Oylum.