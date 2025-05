Nella giornata di venerdì 23 maggio 2025, su Canale 5 a partire dalle 14:10 e poi dalle 21:20 fino a tarda sera, Tradimento torna con nuovi quattro episodi carichi di colpi di scena. Le vicende si svolgeranno attorno al risveglio traumatico di Selin, alle menzogne ​​di Ipek riguardo la sua amicizia con Azra e alla disperata fuga di Hakan dopo il furto alla famiglia Dicleli. Oylum cercherà conforto in Kahraman e vivrà un confronto emotivo con Tolga in carcere, che le confesserà di provare ancora qualcosa per lei.

Ilknur affronta Zelis, Selin tra la vita e la morte

Nel primo episodio di Tradimento in onda venerdì alle 14:10, Ozan e Ilknur discutono animatamente a causa di Zelis. Ilknur decide di andare a trovare la figlia in carcere, dove la trova in condizioni emotive molto provate. La donna, nonostante tutto, le chiede dei soldi. Intanto Selin si trova ancora in ospedale e le sue condizioni restano critiche. Oylum la va a trovare in silenzio e le lascia un mazzo di fiori prima di andarsene commossa. Nel frattempo, Guzide confida a Sezai un sospetto su Ipek: secondo alcune foto, la ragazza avrebbe due auto. Quando Sezai la affronta, Ipek reagisce male e spiega che il veicolo in questione è intestato all'amica Azra.

Selin sotto shock e Hakan all'attacco

Nella seconda parte dell'episodio 150, in onda alle 21:20, Selin si risveglia ma non ha alcun ricordo dell'incidente. La polizia la interroga, ma le sue parole non aiutano le indagini. Oylum è profondamente turbata e si rifugia da Kahraman per confidarsi. Nel frattempo Hakan ha messo in atto il suo piano e deruba tutta la famiglia di Guzide.

Scontri in casa Dicleli e bugie tra amiche

Nel successivo episodio in onda alle 22:00 Serra irrompe in casa Dicleli con l'intento di minacciare Oylum, intimandole di lasciare Tolga. Nazan reagisce con forza e caccia Serra di casa dopo averle dato uno schiaffo. Mualla, intanto, scopre che il piano contro Tolga è fallito.

Sul fronte lavorativo, l'impresa di pulizie fondata da Yesim continua ad avere successo. Hakan tenta di vendere al mercato nero gli oggetti rubati, tra cui cellulari e computer.

Neva arriva in città, Ipek mente a Sezai

Infine nell'episodio 152 trasmesso alle 23:00 fa il suo ingresso Neva, ex baby-sitter di Ipek, che si trasferisce a casa di Sezai. Quest'ultimo chiama la figlia per farle una sorpresa, ma Ipek mente dicendo di essere al lavoro. In realtà, è a cena con Azra e tra le due esplode un litigio: Ipek la accusa di approfittarsi di lei. Tornata a casa, Azra confessa a Tarik che l'auto intestata a suo nome è in realtà di Ipek. Tarik, subdolo, le propone di venderla per fargli investire i soldi, ma in verità vuole saldare un debito con Savi Mepe.

Intanto Hakan, braccato dalla polizia, si nasconde nello scantinato di Guzide. Oylum è preoccupata per Tolga e contatta il procuratore Taner per poterlo visitare in carcere. Tolga e Oylum si confrontano e lui le confessa di amarla ancora.

Nella puntata precedente di Tradimento

Nella puntata di Tradimento andata in onda giovedì 22 maggio, il giudice ha confermato la detenzione di Tolga, ritenendolo a rischio fuga, e ha disposto il suo arresto in attesa del processo. La decisione ha gettato sconforto su Oylum, che aveva sperato in un esito diverso. Nel frattempo Hakan ha fatto il suo ingresso ufficiale nella famiglia: Umit lo ha accolto come se fosse realmente il nipote, nonostante non ci siano ancora prove definitive sulla sua paternità. Ozan ha raggiunto Zelis in carcere, ma l'incontro si è trasformato in un duro confronto: l'uomo ha perso la pazienza e le ha urlato che intende chiedere il divorzio.