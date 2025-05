Tolga scoprirà che a donargli il rene è stata Oylum nelle prossime puntate di Tradimento e sarà pieno di gratitudine nei suoi confronti.

Le anticipazioni rivelano che Tolga tornerà a casa con Oltan dopo l'operazione e chiederà a suo padre il nome del donatore. L'imprenditore esiterà, ma alla fine sarà costretto a dire la verità a Tolga che correrà alla villa di Mualla appena starà meglio. "Mi hai salvato la vita", dirà a Oylum con gli occhi pieni di emozione. Mualla, tuttavia, non apprezzerà la visita e sarà pronta ad intervenire per rovinare questo momento.

Tolga si salverà grazie alla generosità di Oylum

Le anticipazioni di Tradimento rivelano che Tolga sarà in gravissime condizioni dopo l'agguato di Selin e l'unico modo per salvarsi sarà un trapianto di rene. Oltan sarà angosciato per suo figlio, ma a regalargli un'altra speranza sarà Oylum che si offrirà di donare l'organo a Tolga. La ragazza, andando contro tutta la famiglia, si sottoporrà all'intervento che riuscirà perfettamente. La scelta di Oylum sarà contrastata da Kahraman che pur avendola sposata penserà che la donna ami ancora il suo ex. Anche Guzide, Tarik e Mualla saranno contrari al trapianto, ma Oylum non ascolterà nessuno pur di salvare la vita a Tolga. Kahraman si renderà conto di non poter cambiare le cose e deciderà di perdonare Oylum andandola a trovare in ospedale, con dei palloncini comprati per lei.

Quando l'uomo sarà lì, però, vedrà Oylum piangere al capezzale di Tolga e andrà via deluso e amareggiato. Quando la ragazza sarà dimessa dall'ospedale, Kahraman sarà molto distante perché non riuscirà a fare finta di non aver visto l'amore che ancora nutre per Tolga. Quest'ultimo, invece, sarà dimesso e tornerà a casa con Oltan che sarà molto premuroso con lui.

La gratitudine e l'amore di Tolga

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga sarà ancora convalescente e Oltan gli spiegherà che la sua vita dovrà cambiare. L'uomo spiegherà a suo figlio che non dovrà fare sforzi e che dovrà modificare la sua dieta, eliminando diversi cibi e bevande. Tolga sarà molto curioso di sapere chi gli ha donato il rene e farà più volte questa domanda a Oltan che proverà a sviare con altre raccomandazioni.

Quando l'imprenditore si renderà conto che Tolga scoprirà comunque il donatore, deciderà di dirgli la verità: "Oylum ti ha donato il rene". Tolga sarà stupito, ma questo gesto gli farà capire che la ragazza lo ama ancora. Appena starà meglio, Tolga andrà a bussare alla villa di Mualla, incurante del pericolo a cui andrà incontro. "Mi hai salvato la vita", dirà a Oylum con gli occhi pieni di gratitudine. La ragazza sarà felice di rivederlo e gli dirà che ha fatto solo quello che sentiva. Mualla, tuttavia, sarà pronta a rovinare questo momento tra loro.

La speranza di Tolga e la delusione di Oylum

Nelle puntate in onda in Italia, Tolga è uscito dal carcere e si è illuso di poter ricominciare una vita con Oylum.

Il ragazzo ha dato appuntamento alla figlia di Tarik per spiegarle il suo progetto, certo che sarà felice con lei. Tolga ha mostrato a Oylum una bellissima casa e ha promesso che si prenderà cura di Can come se fosse suo figlio. La ragazza, tuttavia, non ha condiviso l'entusiasmo di Tolga e ha spento i suoi sogni: "Non voglio più vederti", dirà. Olyum spiegherà di essersi recata all'appuntamento solo per dire addio per sempre a Tolga.