Secondo le anticipazioni di Tradimento, Serra morirà ed esisterà un video che prova che è stata Ipek a spingerla giù dalle scale. Quel filmato, però, è stato cancellato dal database delle telecamere di videosorveglianza da Azra, che ha deciso di conservarne una copia. Magari vorrà usarla per vendicarsi di Ipek?

Tradimento, Serra cade dalle scale dopo una lite con Ipek: 'Sei finita', le dirà prima di perdere i sensi

Serra cadrà dalle scale a causa di Ipek. Le due avranno una lite furibonda, dopo che Serra accuserà Ipek di essere invidiosa della sua vita e del fatto che sia incinta.

Il litigio avverrà sul pianerottolo dell'appartamento di Ipek e una spinta che quest'ultima darà all'altra sarà fatale.

Serra rotolerà giù per le scale e per lei sembrerà non esserci più nulla da fare. Ipek si accerterà che la ragazza non sia morta: le prenderà il viso tra le mani e proverà a farla rinvenire. Serra lo farà per un paio di secondi, giusto il tempo per dirle: "Ipek, sei finita".

Ipek nel panico dopo la caduta di Serra, Neva: 'Se sopravvive, siamo finite'

Ci sarà la disperata corsa in ospedale e Ipek non riuscirà a dimenticare quelle tre parole che le ha detto Serra. Penserà che nel caso in cui dovesse sopravvivere, per lei sarebbe veramente finita, visto che Serra ci metterebbe un secondo a denunciarla alla polizia.

Questo pensiero verrà in mente anche a Neva, che non esiterà a dirle: "Augurati che Serra muoia, altrimenti per noi sarà finita".

A Ipek verrà in mente una cosa: nelle scale del condominio ci sono le telecamere, che hanno ripreso tutta la scena. La ragazza si allarmerà e vorrà subito correre a casa per riparare il danno, ma Neva le chiederà di calmarsi.

Serra muore dopo la caduta, Azra ha il video che può incastrare Ipek

In realtà, quelle immagini non ci sono più, perché quando è accaduto l'incidente a Serra, Azra si è subito precipitata nella cabina in cui si possono monitorare le telecamere. Ha scaricato il filmato incriminato e cancellato quello presente nel database. Tuttavia, perché Azra ha conservato una copia di quel video?

Forse per usarla con Ipek, magari minacciandola? Visti anche i problemi che hanno avuto in passato.

A ogni modo, come se nulla fosse, Azra si recherà al capezzale di Serra e proprio in quel momento arriverà la brutta notizia. La ragazza non ce l'ha fatta, la caduta dalle scale è stata fatale. Ovviamente, insieme a lei è morto anche il suo bambino, visto che era incinta di poche settimane. Ipek sarà disperata per ciò che è successo a Serra, ma, ovviamente, penserà anche alle conseguenze che potrebbe avere la sua vita. Lei non sa ancora che quel video è sparito e si trova nelle mani di Azra.