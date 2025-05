Nelle prossime puntate di Tradimento, Kadriye cercherà il coraggio di rivelare a Kahraman di essere la madre biologica. Ma il confronto non andrà come sperato. Non appena Kahraman la vedrà entrare nell’hotel, la respingerà con durezza, dicendole chiaramente: "Non osare chiamarmi figlio". La sua reazione non sarà dovuta alla consapevolezza della verità, ma piuttosto al sospetto che la donna sia un'approfittatrice intenzionata a estorcergli denaro. Kahraman ignorerà completamente il legame di sangue che li unisce, mentre Kadriye resterà ferita dal rifiuto e dal gelo con cui viene trattata.

Nazan scopre la verità su Kadriye e Kahraman

La verità sulla madre biologica di Kahraman non resterà un segreto solo per Mualla. Molto presto, anche Nazan scoprirà tutta la verità. Si recherà a casa di Kadriye fingendosi giudice in una causa che coinvolge i vicini, solo per scoprire qualcosa in più in merito a colei che è stata l'amante di Sezai e, invece, verrà fuori una realtà decisamente amara.

Sulla parete del salotto, Nazan vedrà diverse foto di Kahraman. Incuriosita, chiederà a Kadriye chi sia quel ragazzo e lei le risponderà: "Mio figlio, si chiama Kahraman". Nazan inizierà ad agitarsi e si alzerà per andarsene via.

'Kahraman è mio figlio', Kadriye confessa a Nazan la maternità

"Perché è così interessata a mio figlio?", chiederà Kadriye e Nazan non si potrà più nascondere: "Conosco Kahraman e lui è figlio di mia zia Nurhan".

Kadriye la guarderà dritta negli occhi, dicendole che non conosce la realtà dei fatti: "Kahraman è nato da una relazione con Tahir, il marito di Mualla, è stata lei a portarmi via il mio bambino quando era ancora in fasce".

Mualla conferma tutto: Kahraman non è figlio di Nurhan

Con questa verità tra le mani, Nazan affronterà Mualla, che le confermerà che quanto detto da Kadriye è vero, ribadendo che anche lei ha avuto le sue buone motivazioni per farlo, visto che il marito aveva minacciato di lasciarla se non avesse accettato questa situazione.

Scontro tra Kahraman e Kadriye, lui la respinge

Nel frattempo, Kadriye si appresterà ad affrontare Kahraman: vorrà dirgli che è realmente sua madre. Probabilmente non è la prima volta che lo fa, perché quando si presenterà nel suo hotel, Kahraman la guarderà dritta negli occhi e le dirà: "Non osare chiamarmi figlio, mettitelo bene in testa".

Chiamerà le guardie, che, non proprio gentilmente, accompagneranno Kadriye all’ingresso, invitandola ad andarsene.

Kahraman non sa che quella donna che ha mandato via è realmente la madre, magari crede che sia solo una persona che sta provando a estorcergli del denaro, approfittandosi della sua infanzia difficile. A dare una mano a Kadriye in quel momento complicato ci penserà Sezai: alloggia nell'hotel di Kahraman e le darà tutto il sostegno possibile in questo momento molto duro per la sua vita.