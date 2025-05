Fin dall’inizio della seconda stagione di Tradimento, Behram è rimasto in coma, attaccato alle macchine . Nonostante le speranze ostinate di sua madre Mualla, i medici sono sempre stati chiari nel ribadire che per il giovane Dicleli non c’era alcuna possibilità di ripresa.

Nelle prossime puntate, perfino Mualla sembrerà arrendersi all’evidenza. Ma lo farà a modo suo. Sconvolta dal dolore, prenderà una decisione estrema: seppellire Behram in gran segreto in un giardino, nascondendo la verità a tutti pur di portare avanti un piano che potrebbe cambiare il destino della sua famiglia.

La morte di Behram

Mualla, finora non si è mai rassegnata Anche quando i medici hanno dichiarato Behram cerebralmente morto, lei ha continuato a sperare in un miracolo, tenendolo attaccato alle macchine, pur di non lasciarlo andare. Ma quella speranza, già fragile, si spezzerà all’improvviso.

Nelle prossime puntate, gli organi del ragazzo cederanno di colpo e neanche l’infermiera riuscirà più a rassicurarla. Stavolta non ci saranno appigli. Non ci sarà futuro. Mualla, devastata, accetterà di spegnere il supporto vitale. Ma non dirà niente a nessuno. Né a Oylum, né a Nazan, né a Kahraman. In quel momento farà una scelta tanto estrema quanto dolorosa: seppellire suo figlio in segreto.

Il grande inganno di Mualla

Per coprire l’assenza di Behram, Mualla escogiterà una menzogna tanto assurda quanto geniale. Approfitterà di un momento in cui la casa sarà vuota per trasferire il corpo in una sua seconda proprietà, dove lo farà seppellire nel giardino, lontano da occhi indiscreti. Poi racconterà a Nazan di averlo portato in una clinica all’estero, specializzata in terapie sperimentali.

Nessuno sospetterà nulla. La donna userà quella bugia come scudo, decisa a mantenere il controllo della situazione. Per lei non sarà solo un modo per proteggere il proprio dolore, ma anche per proteggere ciò che resta della famiglia. O almeno, questa sarà la giustificazione che si darà.

Tradimento, 2^ stagione: Mualla spinge Oylum tra le braccia di Kahraman

Con Behram fuori scena, Mualla capirà di aver perso l’unico legame diretto con Oylum e il piccolo Can. Ma non vorrà arrendersi. Per impedire che la nuora torni da Tolga, vero padre del bambino, metterà in moto un nuovo piano: spingerla tra le braccia di Kahraman, suo nipote.

Fingendo di aver rinunciato a ogni speranza nel risveglio di Behram, Mualla offrirà persino il suo aiuto per ottenere il divorzio. Ma sotto quella maschera di disponibilità, continuerà a mentire a tutti. E mentre Oylum penserà di essere libera di ricominciare, Mualla starà solo preparando l’ennesimo atto di una messinscena sempre più pericolosa. La verità, però, non resterà sepolta per sempre.