Oltan stupirà con una dichiarazione d'amore per Ipek nelle prossime puntate di Tradimento: "Ti amo Ipek, sei l'unica dopo la madre di Tolga".

Le anticipazioni rivelano che Ipek sarà lusingata dalle parole di Tolga e capirà che, tra loro, non c'è soltanto la passione. La ragazza si aprirà con lui e gli parlerà delle sue sofferenze passate. Anche Oltan troverà in Ipek una confidente: la ragazza gli starà vicino in un momento pessimo per Tolga.

Ipek si innamorerà a prima vista di Oltan

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che presto Ipek si imbatterà in Oltan e si innamorerà a prima vista di lui.

La ragazza non farà altro che parlare con le sue amiche del ricco imprenditore, giurando che prima o poi riuscirà a conquistarlo. Ipek inizierà con il farsi assumere da Oltan alla sua azienda, ma per lei non sarà così facile avvicinarsi all'uomo dei suoi sogni. In un primo momento, infatti, Oltan sarà freddo e distaccato, ma lei non si darà per vinta. Le cose inizieranno a cambiare quando Oltan sarà travolto dai gravi problemi di Tolga e sua moglie che perderanno la loro bambina. La disperazione sarà tale che Selin finirà in una clinica psichiatrica in quanto diventerà un pericolo per sé e gli altri. Oltan vivrà con impotenza questo tragico momento in famiglia e Ipek saprà stargli accanto senza essere invadente.

Tra la giovane e il suo datore di lavoro il rapporto si farà sempre più stretto e profondo e i due passeranno un weekend fuori. Tolga busserà alla porta di Ipek e si lascerà andare alla passione con lei. Da quel momento in poi, i due sembreranno inseparabili.

Nazan vedrà Oltan e Ipek insieme

Nelle prossime puntate di Tradimento, Ipek e Oltan passeranno alcuni giorni fuori città, alloggiando in un albergo in montagna. Qui, incontreranno anche Nazan che si troverà con alcuni clienti e noterà subito la sintonia tra i due. Tra Oltan e Ipek non sarà solo passione. La sera, a cena, lui si dichiarerà: "Mi sono innamorato di te", dirà senza mezzi termini. La ragazza resterà senza parole e Oltan continuerà: "Sei l'unica dopo la madre di Tolga".

Ipek sentirà di potersi fidare di Oltan e gli spiegherà di aver sofferto molto nella sua vita a causa delle bugie degli uomini, a partire da suo padre. L'indomani, Oltan incontrerà Nazan ma sembrerà non preoccuparsi di farsi vedere in compagnia di Ipek. Quando si siederanno al tavolo, la giovane lo ringrazierà di non essersi vergognato di lei. "Ti amo, Ipek", ripeterà Oltan, "Perché nascondere la donna che amo?". Al tavolo accanto, intanto, non mancheranno i pettegolezzi sulla grande differenza di età che c'è tra Oltan e Ipek.

I primi dispetti di Ipek a Guzide

Nelle puntate in onda in Italia, Ipek non ha ancora conosciuto Oltan e il suo unico obiettivo è vendicarsi di Guzide. La figlia di Sezai è tornata dal Canada con l'idea di distruggere la rivale della sua defunta madre.

Ignara di tutto, Guzide ha preparato una cena da lei per conoscere Ipek e tutto sembrava perfetto. La ragazza, però, non si è presentata ignorando le telefonate di Sezai e mettendolo in allarme. L'uomo, preocucpato per sua figlia, è corso a casa per vedere come stesse. Ipek lo ha accolto come se nulla fosse e quando lui ha chiesto spiegazioni lei ha fatto finta di aver sbagliato la data della cena con Guzide. La giovane ha pensato a tutto e ha avuto l'accortezza di farsi trovare con i capelli bagnati e con la tinta in posa, per evitare che Sezai proponesse di tornare da Guzide.