Nelle prossime puntate di Tradimento, un evento sconvolgente costringerà Oylum ad affrontare i suoi sentimenti più profondi. Convinta che Kahraman possa essere morto, la ragazza si renderà conto di provare emozioni intense nei suoi confronti.

In realtà sarà vivo ma ricoverato in ospedale.

Nel frattempo, Mualla seguirà con grande attenzione l’evolversi del legame sempre più evidente tra i due.

Mualla nasconde la verità sulla morte di Behram

Tutto inizierà con una bugia. Mualla deciderà di seppellire in gran segreto il corpo di Behram nel giardino di una delle sue proprietà.

A Oylum, però, racconterà che il marito è stato trasferito in Svizzera per sottoporsi a una cura sperimentale, alimentando in lei la speranza di un possibile risveglio. Questa menzogna servirà a trattenerla in casa insieme al piccolo Can. Mualla, infatti, intende crescere il bambino come se fosse davvero suo nipote, con l’obiettivo di farne l’erede della fortuna dei Dicleli.

Mualla, però, saprà bene che non potrà trattenere a lungo Oylum in casa. Per questo metterà in atto un secondo, subdolo piano. La donna, consapevole della complicità tra Kahraman e Oylum, cercherà di far nascere qualcosa tra i due, ovviamente senza mai esporsi in prima persona. E, sorprendentemente, l’inganno sembrerà funzionare.

Oylum e Kahraman sempre più vicini

L’irruzione violenta di Tolga nella villa dei Dicleli non farà che rafforzare il legame tra Oylum e Kahraman. Dopo averla difesa ancora una volta, Kahraman confesserà a Mualla ciò che ormai è evidente: è innamorato. La zia, che finora ha manovrato nell’ombra, sceglierà stavolta un approccio più morbido, lasciando intendere che forse è arrivato il momento di concedere a Oylum il divorzio da Behram, considerando che un eventuale risveglio – se mai dovesse avvenire – potrebbe richiedere anni.

Nel frattempo, anche Oylum inizierà ad aprirsi, trovando in Kahraman una presenza stabile, sincera e rassicurante. A quel punto, Mualla coinvolgerà Nazan per capire quanto profondo sia ormai il sentimento della ragazza.

Oylum crede che Kahraman sia morto

Quando tutto sembrerà andare per il verso giusto, una telefonata stravolgerà ogni cosa. Oylum verrà informata che Kahraman è rimasto coinvolto in un incidente stradale e che due uomini hanno perso la vita. Senza esitare un istante, correrà in ospedale, sopraffatta dal panico. Le basterà incrociare lo sguardo dell’infermiera per temere il peggio. In quel momento, spezzata dal dolore, scoppierà in lacrime, convinta di aver perso l’uomo che stava imparando ad amare.

Ma la realtà sarà un’altra. Dopo attimi interminabili, Kahraman apparirà davanti a lei, vivo. Le vittime dell’incidente erano legate a un altro episodio. Oylum, incredula e sollevata, si abbandonerà tra le sue braccia. E da lontano, Mualla osserverà la scena con un unico pensiero fisso: quei due devono sposarsi. A qualunque costo.