Nelle prossime puntate di Tradimento verrà svelato che la mandante dell'omicidio di Behram è Zelis. La ragazza proverà un'improbabile fuga nella quale resterà gravemente ferita sua madre Ilknur, ma poco dopo verrà raggiunta da Mualla e i suoi uomini.

La madre di Behram avrà la possibilità di prendersi la sua vendetta, ma potrebbe fare una scelta più saggia.

Zeliş smascherata: tutta la verità sull'attentato a Behram

Tutto avrà inizio quando Kahraman riuscirà a recuperare un video, che mostra Oylum Yenersoy mentre consegna dei soldi al sicario che ha sparato a Behram.

A quel punto, le accuse su Oylum si faranno pressanti, almeno fino a quando la ragazza non rivelerà la verità: quel denaro serviva a coprire un debito del fratello Ozan. Una rivelazione che capovolgerà l’intero quadro e porterà a galla un nome inatteso.

Non ci vorrà molto a capire che dietro l’attentato si nasconde Zeliş. La ragazza ha deciso di eliminare Behram per paura che il suo tradimento venisse scoperto, ma anche per evitare che Oltan si accorgesse del furto di preziosi collier, rimpiazzati con falsi. Un piano disperato, nato dal terrore di perdere tutto.

İlknur prova a salvare Zeliş

Per Ozan sarà un colpo molto duro. Capirà che Zeliş non solo ha mentito, ma ha anche costruito una falsa accusa nei confronti suoi e di sua sorella.

Nel frattempo, İlknur tenterà in ogni modo di proteggere la figlia dalla furia di Mualla.

La donna per salvare sua figlia arriverà a ricattare Tarık Yenersoy, minacciandolo con un video che lo incastra per un omicidio. In cambio, pretenderà che aiuti Zeliş a fuggire dalla Turchia, ma i suoi piani falliranno. In piena notte, Zeliş proverà a scappare dalla villa, armata. Sparerà a Mualla, ma İlknur si metterà in mezzo per salvarla e verrà gravemente ferita. La donna verrà ricoverata d'urgenza e tratta in salvo anche se perderà un polmone durante l’intervento.

Tradimento 2: Mualla ha la vita di Zelis nelle sue mani

Dopo dieci giorni di ricerche, Mualla riuscirà a rintracciare Zeliş proprio mentre sta tentando la fuga.

Anche se la rabbia sarà ancora viva e il dolore insopportabile, sceglierà la via della giustizia. Non si vendicherà, ma consegnerà Zeliş alla polizia.

La notizia darà un minimo di pace a İlknur, che deciderà di restare a servizio della famiglia Dicleli. Tuttavia, per lei ci sarà un'altra delusione in arrivo. Cercherà di convincere Tarık a difendere sua figlia in tribunale, tentando ancora una volta di usare il video come leva. Ma scoprirà che, durante il suo ricovero, Tarık ha cancellato ogni traccia dal suo cellulare. Un colpo basso che la lascerà senza armi, proprio quando aveva più bisogno di proteggere sua figlia.