Sezai e Guzide si sposeranno nelle prossime puntate di Tradimento, ma a osservare la cerimonia di nascosto ci sarà Kadriye, amante dell’uomo per trent’anni.

Le anticipazioni rivelano che, dopo numerosi ostacoli, Guzide e Sezai diventeranno marito e moglie. A minare la loro felicità, però, sarà la presenza di una donna che assisterà alle nozze in silenzio e se ne andrà con il cuore spezzato. Per Guzide, si profila una nuova rivale da affrontare.

Il difficile rapporto tra Sezai e Ipek

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Guzide e Sezai dovranno attraversare periodi difficili a causa di Ipek.

Quest'ultima metterà più volte suo padre di fronte a una scelta tra lei e Guzide e Sezai sarà in seria difficoltà. Pur amando la sua compagna, Sezai cadrà spesso nelle trappole di sua figlia e questo lo farà allontanare da Guzide. La rottura più importante tra Guzide e Sezai ci sarà quando lui scoprirà che Ipek ha attentato alla vita della compagna. Invece di denunciare la figlia, Sezai si limiterà a rimproverarla: "Sei una criminale". Quando Guzide saprà la verità sul suo tentato omicidio, perderà la fiducia in Sezai e lo lascerà. I due sembreranno irrimediabilmente lontani, ma il destino li farà riavvicinare dopo l'infarto di Sezai. Ipek non mollerà e arriverà persino a fingere di togliersi la vita pur di attirare l'attenzione del padre.

Questa mossa costerà molto cara alla ragazza, perché persino Sezai le volterà le spalle: "Non hai più un padre". Da quel momento, l'uomo non si sentirà più in colpa nei confronti di Ipek e sarà finalmente pronto a sposare Guzide. Sezai si presenterà alla villa e chiederà alla compagna di diventare sua moglie. Tutti in famiglia saranno entusiasti per questo amore che ha aspettato 35 anni per poter sbocciare.

Le tanto attese nozze di Guzide e Sezai

Nelle prossime puntate di Tradimento, Sezai e Guzide saranno pronti a unirsi in matrimonio. Nulla sembrerà più ostacolare il loro amore e i due, emozionati, si presenteranno alla cerimonia circondati dai loro cari. All'appello mancheranno Oylum, Ozan e Kahraman, che, all'insaputa di Guzide, hanno affrontato un incidente.

Mentre tutti aspetteranno i ragazzi, Kahraman sarà travolto da un carico di terra e finirà in gravi condizioni in ospedale. Guzide e Sezai dovranno fare a meno dei ragazzi per scambiarsi le promesse e diventare marito e moglie. A osservare la cerimonia di nascosto ci sarà una donna, Kadriye, che è stata l'amante di Sezai per trent'anni e di cui Guzide ignorava l’esistenza. La donna resterà a guardare il suo amato promettere amore a Guzide e andrà via con il cuore spezzato.

Ipek odia Guzide e non la vuole nella vita di suo padre

Nelle puntate in onda in Italia, Guzide e Sezai stanno provando a costruire una vita insieme, ma non è facile. Ipek, sin dal suo arrivo, ha creato diversi problemi pur di farli separare.

Ha iniziato con un complotto ai danni di Guzide per accusarla di corruzione, ma non si è fermata qui. Ipek ha mentito a Sezai dicendogli che Guzide le aveva intimato di tornare in Canada. Il comportamento di Ipek sta facendo pensare a qualche problema mentale, ma quando Guzide ne ha parlato con Sezai, lui ha preferito non considerare l'idea e ha difeso sua figlia.