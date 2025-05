Nei prossimi episodi della seconda stagione di Tradimento, Oylum sarà stufa dei soprusi subiti da parte di Mualla. In preda a un attacco d'ira, la ragazza confesserà alla suocera che il vero padre del piccolo Can è Tolga. Tuttavia, la signora Dicleli è già a conoscenza della verità.

Oylum confida a Mualla che il piccolo Can è il figlio di Tolga

Oylum si sentirà sempre meno legata alla famiglia Dicleli e vorrà tornare dalla madre Guzide. Crederà che in quella casa, per lei, non ci sia futuro, sicura del fatto che Mualla voglia tenere Behram attaccato alle macchine, nonostante la morte cerebrale diagnosticata dai medici.

La signora Dicleli, però, cercherà di bloccare la fuga di Oylum. Stanca di questo ennesimo sopruso, Oylum deciderà di dire la verità sulla paternità del piccolo Can, rivelando a Mualla che il bambino non è il figlio di Behram, ma di Tolga. La donna le farà sapere di sapere da sempre che Can non è suo nipote: lo ha sottoposto a un test del Dna appena nato. Nonostante questo, Mualla dirà a Oylum di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda, perché vuole che il bambino cresca come suo erede, visto che Behram non potrà avere altri bambini. La donna ricorderà alla nuora che non esiterà a fare del male a Tolga qualora decidesse di ostacolare il suo piano.

Oylum dice a Tolga che Mualla vuole incastrarlo

Oylum non ascolterà le minacce di Mualla e quello stesso giorno incontrerà Tolga per dirgli che la suocera ha deciso di incastrarlo con una questione legata alla mafia coreana. Tuttavia, non avrà il coraggio di rivelargli la verità sulla paternità del piccolo Can.

Nel frattempo, Mualla non troverà Oylum a casa e crederà che sia scappata insieme al bambino. In realtà, la ragazza si troverà in compagnia di Nazan.

Guzide, Sezai e Umit hanno provato ad aiutare Oylum a riprendere il piccolo Can

Negli appuntamenti di Tradimento andati in onda a inizio maggio su Canale 5, una donna ha filmato la rissa tra Tolga e Kahraman. Il video è stato pubblicato su tutti i siti di gossip, scatenando uno scandalo.

Mualla ha deciso di togliere il bambino a Oylum, cacciandola di casa con la forza grazie all'aiuto delle guardie. Guzide, Sezai e Umit hanno cercato di aiutare la ragazza a riprendere il piccolo Can, ma senza riuscirci.

Nel frattempo, Ipek non si è presentata alla tanto attesa cena a casa di Guzide, dicendo di aver sbagliato giorno.

Infine, Tolga ha rivelato a Selin di essere ancora innamorato di Oylum.