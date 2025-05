Nelle prossime puntate di Tradimento, Selin cederà al dolore quando scoprirà che Oylum ha donato un rene a Tolga per salvargli la vita. Convinta che tra loro non sia davvero finita, si chiuderà nel bagno del carcere, dove si trova detenuta dopo aver sparato a Tolga, e tenterà di togliersi la vita.

Selin spara a Tolga dopo aver scoperto la gravidanza di Serra

Selin avrà un crollo mentale quando scoprirà che Serra aspetta un bambino da Tolga. Sarà proprio la sorella a dirglielo, mostrando la sua totale cattiveria. Selin non riuscirà a reagire davanti a lei e se la prenderà solo con Tolga.

Si recherà nel suo ufficio e senza chiedergli la benché minima spiegazione, gli sparerà tre colpi riducendolo in fin di vita.

La ragazza verrà arrestata, mentre Tolga finirà in ospedale. Passerà delle ore veramente critiche e per lui sembreranno esserci poche speranze di salvezza, a meno che non venga sottoposto a un trapianto di rene al più presto.

Oylum salva Tolga, ma rischia di perdere Kahraman

Oylum verrà a conoscenza di tutta questa storia e si sentirà in colpa. Crederà che Selin abbia sparato a Tolga a causa sua. Si presenterà in carcere perché vorrà chiedere questa cosa a Selin, ma la ragazza rifiuterà la sua visita. Per rimediare anche a questo senso di colpa, Oylum deciderà di donare un suo rene a Tolga, scelta che porterà delle conseguenze abbastanza inaspettate nella sua vita, perché Kahraman sarà chiaro: l'accompagnerà in questo suo percorso, le starà accanto fino a quando non si riprenderà, ma dopo le loro strade si separeranno, non può accettare che lei abbia rischiato la vita per Tolga, il suo ex.

Oylum cercherà di fargli capire che Tolga non è semplicemente un ex, è il padre di suo figlio, ma Kahraman non vorrà sentire ragioni.

Selin sconvolta: scopre che Oylum ha salvato Tolga e tenta un gesto estremo

Anche nella famiglia di Oylum non saranno d'accordo sul fatto che la ragazza rischi così la vita, ma, a un certo punto, Güzide le starà accanto, mentre Tarik proverà a dissuaderla fino all'ultimo. La notizia arriverà anche ad Azra e proprio mentre si svolgerà l'espianto e il trapianto del rene, la ragazza andrà a fare visita in carcere a Selin.

"È giusto che tu lo sappia, Oylum ha donato un rene a Tolga per salvargli la vita", dirà Azra, lasciando Selin visibilmente scioccata. La ragazza capirà l'importanza di questo gesto e crederà che tra i due non sia finita.

Dopo aver terminato la chiacchierata con Azra, che non ha badato al fatto che Selin sia mentalmente instabile, quest'ultima prenderà un lenzuolo e si recherà in bagno. Lo legherà al soffitto e sarà pronta a togliersi la vita: non potrebbe sopportare un eventuale ritorno di fiamma tra Tolga e Oylum.