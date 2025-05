Nelle puntate di Tradimento in onda di Canale 5 dal 12 al 18 maggio 2025 , Selin ingannerà ancora una volta il marito Tolga e gli terrà nascosto di aver perso la bambina che aspettava. Non solo, la donna non gli dirà neppure che, a seguito dell'aborto, non potrà più avere figli in futuro. Selin potrà contare sull'appoggio di Oltan e Serra che le reggeranno il gioco, facendo credere a tutti che sua ancora in dolce attesa.

Selin perde la bambina e i medici sono costretti ad asportarle l'utero

Selin e Tolga si saranno da poco riconciliati dopo il tentato suicidio della donna.

Dovrò scoprire che diventeranno genitori di una bambina e tutto sembrerà procedere per il meglio. Mentre Tolga si troverà fuori città per lavoro, Selin andrà in ospedale perché non sentirà la bambina muoversi. La donna sarà accompagnata da Serra e Oltan e riceverà dai medici una notizia devasrante: la creatura che porta in grembo è deceduta. Selin dovrà subire un raschiamento ma, durante l'operazione, qualcosa andrà storto e il chirurgo sarà costretto ad asportare l'utero. Nel frattempo, Zelis si nasconderà a casa di Mualla in attesa di fuggire con documenti falsi. La moglie di Ozan verrà scoperta da Ilknur, la quale cercherà di fermarla. Zelis affronterà la madre armata di pistola e la ferirà durante la colluttazione che ne seguirà.

Selin resta sterile, Oltan le suggerisce di mentire Tolga: spoiler al 18/05

Selin sarà devastata dopo aver saputo che non potrà più diventare madre a causa dell'asportazione dell'utero . Oltan e Serra le consiglieranno di non dire nulla a Tolga e la inviteranno anche a non dire al marito di aver perso la bambina . In buona distanza, Selin dovrà fingere con tutti che sia ancora incinta. Sezai e Guzide invece, andranno fuori città per incontrare Hakan, il giovane che si presume essere il figlio biologico dell'ex giudice. Mualla scoprirà che la mandante dell'attentato a Behram è Zelis e deciderà di trovarla. Yesim affronterà Tarik e gli rivelerà di aver avviato un'attività e di possedere dei video che lo incastrano per omicidio.

L'uomo, messo alle strette, cercherà di assecondare le richieste di Yesim per evitare che il filmato compromettente venga divulgato.

Continua il successo di Tradimento con il 22% di share

Continua il successo di Tradimento che, ogni giorno, riesce a tenere incollati alla TV una media di 2,4 milioni di telespettatori e uno share intorno al 22% . Anche l'appuntamento nella prima serata del venerdì è molto seguito, con una media di 2 milioni di telespettatori e questo nonostante la concorrenza messa in campo dalle altre reti. A partire da venerdì 9 maggio, la soap Tv turca si dovrà scontrare in prima serata con lo speciale di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci in onda su Rai 1.