Nel finale della seconda e ultima stagione di Tradimento, Yesim perderà la vita travolta da un tram. La sua morte destabilizzerà soprattutto la piccola Oyku, che, dopo essere rimasta orfana di madre, verrà adottata da Guzide. La bambina verrà accolta a braccia aperte da tutta la famiglia, visto che non potrà contare sul supporto di Tarik, in arresto per omicidio.

Uno dei personaggi principali della serie turca troverà la morte proprio nel finale di serie. Il destino di Yesim rappresenterà la fine di una storia tormentata.

La donna perderà la vita travolta da un tram. La famiglia di Guzide scoprirà la notizia solamente tramite il web. La prima a leggerla sarà Zeynep, che, in lacrime comunicherà quanto successo a Umit. I due non sono solo soci, lui prova anche dei sentimenti per lei.

La morte di Yesim avrà un effetto devastante sulla vita della bambina, anche perché sarà completamente sola, visto che Tarik finirà in prigione per aver ucciso Korkmaz. Guzide rifletterà sull'intera situazione e non se la sentirà di abbandonare la piccola Oyku, decidendo così di adottarla: una decisione che troverà concordi anche i suoi familiari, tutti molto affezionati alla bambina.

L'ex giudice deciderà di offrire alla bambina un futuro sereno all'interno della sua famiglia.

Guzide resterà molto colpita quando vedrà Oyku parlare con la foto della madre. Le racconterà non solo che sente la sua mancanza, ma anche che in futuro vorrà rendere felice Guzide diventando un medico, strada che in passato aveva preso anche Oylum. Intanto, nella famiglia di Guzide ci sarà in arrivo una bella notizia. Perché Oylum scoprirà di essere incinta: nella sua vita arriverà un altro bambino, dopo la nascita di Can.

Dopo settimane di indiscrezioni, arriva una buona notizia per i fan di Tradimento. Mediaset ha deciso di non sospendere l'appuntamento in prima serata durante giugno, dunque la soap turca continuerà ad andare in onda in prime time per tutto il mese.

Fino a qualche giorno fa si ipotizzava che la prima serata della serie potesse essere interrotta nei mesi estivi, ma così non sarà, perlomeno per il mese di giugno. Visti gli eccellenti dati di ascolto, Mediaset non vuole rinunciare all'appuntamento in prima serata, che in media raccoglie 2,3 milioni di telespettatori.