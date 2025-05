Tolga telefonerà a Oylum dal carcere nella puntata di Tradimento di sabato 24 maggio: "Ho pensato a tutto, scappiamo con Can molto lontano, nessuno ci troverà".

Le anticipazioni rivelano che l'entusiasmo di Tolga commuoverà Oylum che però non riuscirà ad accettare subito la proposta. La ragazza chiederà del tempo per riflettere anche se sarà chiara la sua voglia di seguire Tolga. Nel frattempo, Oltan si metterà d'accordo con l'avvocato per impedire a suo figlio di divorziare da Selin.

Il risveglio di Selin e l'interrogatorio della polizia

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Selin si sveglierà dal coma e la polizia sarà pronta ad interrogarla.

Selin non potrà rispondere alle domande perché non ricorderà nulla, quindi bisognerà aspettare ancora. Nel frattempo, Serra andrà subito da sua sorella per convincerla a confermare la sua versione e accusare Tolga di tentato omicidio. Selin non potrà credere che suo marito sia capace di tanto anche se ammetterà che avrebbe tutte le ragioni di essere arrabbiato. La ragazza, infatti, spiegherà a Serra che Tolga ha trovato la pancia finta e per questo è andato su tutte le furie. Alla fine, Selin deciderà di ragionare con la sua testa e l'indomani chiamerà l'infermiera dicendo di aver ricordato tutto all'improvviso. La deposizione di Selin permetterà di cambiare radicalmente l situazione di Tolga che sarà scagionato e potrà uscire dal carcere.

Prima di tornare in libertà, però, il ragazzo telefonerà a Oylum per condividere con lei questo momento. "Ho pensato a tutto, scappiamo con Can molto lontano, non ci troverà nessuno", dirà con entusiasmo. Oylum sarà tentata dalla proposta, ma avrà anche molta paura e per questo chiederà a Tolga del tempo per rifletterci.

La fine di un incubo per Tolga

Nella puntata di Tradimento in onda sabato 24 maggio, Tolga sarà scagionato grazie alla deposizione di Selin, ma dubiterà della buona fede della ragazza. Dopo aver scoperto la finta gravidanza, Tolga penserà che Selin abbia in mente qualcos'altro contro di lui e per questo ha deposto a suo favore. Il figlio di Oltan non si fiderà di sua moglie e non avrà intenzione di tornare con lei, ma suo padre si opporrà a questo.

Per evitare che Tolga possa mettersi contro i Dicleli, Oltan contatterà il suo avvocato Engin e le spiegherà che non vuole che suo figlio divorzi. La donna darà tutto il suo appoggio a Oltan e si metterà in contatto con i suoi colleghi per trovare il legale che fa al caso loro.

Il litigio tra Tolga e Selin

Nelle puntate precedenti, Tolga ha scoperto che Selin ha mentito sulla gravidanza ed è andato su tutte le furie. "Prendi le tue bugie disgustose e sparisci", ha urlato Tolga a sua moglie cacciandola di casa. Selin ha pianto e ha implorato Tolga di ripensarci, fino a mettersi in ginocchio, ma lui è stato freddo e distaccato e non si è lasciato impietosire. L'insistenza di Selin ha portato Tolga ad alzare ancora la voce e la ragazza, che si trovava sul bordo delle scale, ha perso l'equilibrio ed è caduta giù. Serra ha subito soccorso sua sorella e non ha esitato a denunciare Tolga accusandolo di aver spinto sua moglie dalle scale.