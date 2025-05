Secondo le anticipazioni di Tradimento, Nazan si rivelerà una vera eroina per Oylum. Quest’ultima continuerà a lottare contro Mualla, ossessionata dall’idea che Can sia suo nipote e debba restare con lei per sempre. Mualla non le permetterà nemmeno di portare il bambino da Güzide, temendo una fuga. A quel punto, Nazan si schiererà contro la zia e, di nascosto, rapirà Can per portarlo da Oylum.

Tradimento, Oylum dona un rene a Tolga: Kahraman vuole il divorzio e lascia Villa Dicleli

Il fatto che Oylum abbia scelto di donare un rene a Tolga porterà dei seri problemi nel suo matrimonio con Kahraman.

Non accetterà che Oylum abbia fatto un gesto così importante per il suo ex, anche se Oylum gli ha spiegato più volte che per lei Tolga non conta più nulla, è solamente il padre di Can, per questo ha scelto di salvargli la vita.

Kahraman non riuscirà a pensarla allo stesso modo e crederà che il divorzio sia l'unica strada da seguire, ma Oylum non si arrenderà e proverà a fargli capire quanto lo ami. Tuttavia, Kahraman sarà chiaro: deve prendere Can e abbandonare Villa Dicleli. Nonostante Oylum odi quella casa, non lo farà. Sarà Kahraman, allora, a fare le valigie e ad andarsene.

Oylum scopre la verità su Tolga e Serra

Oylum si troverà in quella casa, sopraffatta da mille pensieri, anche perché scoprirà che Selin ha sparato a Tolga perché lui ha messo incinta Serra.

L'unica cosa che vorrà fare sarà prendere Can e andare da Güzide. Tuttavia, davanti alla porta d'ingresso, troverà Mualla, sempre all'allerta perché teme che la ragazza possa fuggire con suo nipote.

"Gliel'ho detto mille volte, Can non è suo nipote, è il figlio di Tolga", dirà Oylum. Tuttavia, Mualla riuscirà nel suo intento e tratterrà Can a casa sua quando Oylum andrà dalla madre.

Nazan rapisce Can e lo porta da Oylum

Oylum arriverà da Güzide disperata: "Can è mio figlio e non posso nemmeno portarlo dove voglio". A casa di Güzide ci sarà anche Nazan, delusa dall’ennesimo comportamento autoritario della zia, così deciderà di fare una sorpresa a Oylum e di portarle Can.

Andrà a Villa Dicleli, dove troverà Ilknur.

Prima si informerà se in casa sono presenti le guardie e la donna le dirà che si sono momentaneamente spostate. Poi vorrà allontanare da casa Ilknur, chiedendole se per favore può andare in farmacia per comprarle le pastiglie per la pressione.

Allontanata Ilknur, Nazan salirà nella camera di Oylum e troverà l'altra domestica. Per depistare pure lei, le chiederà se può prepararle un toast. Appena la domestica si allontanerà recandosi in cucina, Nazan metterà Can nell'ovetto e lo porterà in macchina: destinazione casa di Güzide, dove potrà riabbracciare Oylum.