"Can è tuo figlio": con queste parole Oylum piangerà al capezzale di Tolga nelle prossime puntate di Tradimento, implorandolo di svegliarsi.

Le anticipazioni rivelano che Oylum andrà da Tolga, ancora incosciente dopo l'operazione al rene e gli dirà la verità sul suo bambino anche se lui non potrà sentire. Nel frattempo arriverà Kahraman che vedendo Oylum in lacrime per Tolga andrà via deluso.

Il gesto d'amore di Oylum per Tolga

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Selin farà fuoco contro Tolga dopo aver scoperto che Serra aspetta un figlio da lui.

Le condizioni del ragazzo saranno disperate e i medici daranno qualche possibilità di salvezza solo se Oltan troverà un rene per lui. All'imprenditore resterà pochissimo tempo e la sua ricchezza questa volta non lo aiuterà perché per lui sarà impossibile trovare l'organo in pochi giorni. A risolvere il problema ci penserà Oylum che per amore donerà il suo rene a Tolga. La scelta della ragazza scatenerà non poche reazioni in famiglia: nessuno sarà d'accordo con questa decisione. Guzide avrà paura per la salute di sua figlia e Kahraman prenderà molto male l'idea che sua moglie voglia salvare il suo ex. Nessuno, tuttavia, riuscirà a far cambiare idea a Oylum che proseguirà per la sua strada andando contro tutti.

L'operazione riuscirà perfettamente e presto la figlia di Guzide si riprenderà. Tolga, invece, sarà ancora in coma ma i medici saranno ottimisti e assicureranno che presto si risveglierà e potrà tornare alla sua vita di sempre. Nazan convincerà Kahraman a stare accanto a Oylum in un momento così importante e lui metterà da parte l'orgoglio per andare da sua moglie in ospedale.

La commovente visita di Oylum a Tolga

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum starà meglio e il suo primo pensiero sarà andare a trovare Tolga. La ragazza entrerà nella stanza del suo ex e lo pregherà di svegliarsi al più presto. "Can è tuo figlio", dirà in lacrime Oylum, "E che tu lo sappia o no lo abbraccerai ancora".

"Lui un giorno lo saprà", assicurerà la ragazza a Tolga che non potrà sentire le sue parole. "Guarisci presto", dirà ancora Oylum, ignara che Kahraman la sta osservando. Il marito, infatti, spinto da Nazan, prenderà dei palloncini per far visita a Oylum in ospedale. Quando arriverà e la vedrà piangere al capezzale di Tolga, però, andrà via disperato e ferito.

Tolga e Selin ai ferri corti

Nelle puntate in onda in Italia, Tolga ha appena scoperto che Selin ha indossato una pancia finta per fargli credere di essere incinta. In preda alla rabbia, il ragazzo ha cacciato sua moglie di casa, senza dargli neanche la possibilità di spiegarsi. Selin ha perso l'equilibrio ed è caduta dalle scale. Serra ha assistito pietrificata alla scena ed è corsa in ospedale con Tolga.

Le condizioni di Selin sono molto gravi e la polizia ha arrestato Tolga con la grave accusa di aver attentato alla sua vita. Serra, infatti, ha raccontato che suo cognato ha spinto Selin durante il loro litigio.