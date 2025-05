Nelle puntate della seconda stagione di Tradimento, Sezai scoprirà che Ipek ha tentato di investire Güzide. L’uomo non rivelerà nulla all’ex giudice, preferendo affrontare da solo sua figlia.

Sezai scopre che Ipek ha provato a far del male a Guzide

Sezai farà una dichiarazione d'amore a Guzide, in cui le chiederà di diventare sua moglie. L'uomo sembrerà sicuro del fatto che sua figlia Ipek abbia accantonato l'idea che la giudice sia responsabile della morte di sua madre. Guzide accetterà di diventare la moglie di Sezai, che, nel frattempo, sarà raggiunto da una telefonata di Yesim, che gli chiederà di vedersi.

L'uomo farà così la conoscenza di una donna proprietaria di un'azienda che si occupa di telecamere di videosorveglianza, cui era stato chiesto di indagare su chi aveva cercato di investire Guzide. Sezai apprenderà con sgomento che è stata Ipek a tentare di fare del male a Guzide, salvata da una passante a bordo strada. L'avvocato pregherà Yesim di mantenere la massima riservatezza sull'accaduto con Guzide, per poi decidere di affrontare Ipek.

Ipek mette suo padre Sezai di fronte a un ultimatum

Ipek ribadirà al padre di considerare Guzide la responsabile del suicidio della madre e lo rimprovererà di essere sempre stato innamorato di Guzide, dicendogli che la perderà qualora decidesse di sposarla.

Un ultimatum che metterà l'avvocato in grande difficoltà.

Nel frattempo, Sezai apprenderà che Numan versa in gravi condizioni in ospedale, dopo essere stato colto da un grave malore. L'uomo raggiungerà Avanos per parlare con i dottori per conoscere le condizioni del suo amico. Sezai dirà a Guzide di non raggiungerlo nella cittadina, suscitando in lei più di un dubbio. La giudice non capirà per quale ragione il suo compagno sia diventato freddo e per questo vorrà indagare.

Mualla ha rintracciato Zelis

Cosa sta succedendo nelle attuali puntate di Tradimento? Mualla si è messa sulle tracce di Zelis dopo aver scoperto che è la mandante dell'omicidio di Behram. La donna è all'oscuro che la ragazza si nasconda proprio a casa sua nella stanza di Ilknur.

Tarik ha deciso di aiutare Zelis a scappare in Grecia, procurandole alcuni documenti falsi, indispensabili per passare la frontiera. La ragazza, in preda all'ansia, ha rubato un'arma da fuoco e dei soldi a una guardia. Mualla ha colto in flagrante Zelis, dando inizio a un violento scontro sedato solo dall'intervento di Ilknur, che si è presa due colpi in pieno petto.