Nelle puntate turche di Tradimento in programma prossimamente anche su Canale 5, Yesim Denizeren (Asena Girisken) costringerà Tarik Yanersoy a diventare suo marito dopo averlo ricattato con un filmato che lo incastra per l'omicidio di un suo scagnozzo. La cerimonia nuziale vedrà la presenza anche di Guzide (Vahide Percin), che sarà la testimone della sposa

Yesim ricatta Tarik grazie ad un filmato

Yesim userà l'arma del ricatto per obbligare Tarik a sposarla. Infatti informerà l'avvocato di essere in possesso di un video in grado di incastrarlo per omicidio.

L'uomo non avrà quindi altra scelta che riaccogliere Yesim in casa e lasciarle organizzare il loro matrimonio. Ma Tarik studierà un modo per evitare di diventare il marito della donna: cercherà di impossessarsi della prova della propria colpevolezza, dopo aver scoperto che Yesim l'ha nascosta in una cassetta di sicurezza e dato la chiave a Guzide. Tarik approfitterà del giorno delle sue nozze per recuperare la chiave. Tale gesto scatenerà l'ira di Yesim, la quale lo informerà di aver nascosto il video incriminato in un posto più sicuro.

Yesim costringe Tarik a sposarla, Guzide testimone

Yesim costringerà così l'avvocato al matrimonio che verrà riorganizzato da lei. Una cerimonia semplice alla quale parteciperà Guzide in qualità di testimone della sposa, mentre tra gli invitati, oltre a Oyku, ci saranno anche Ozan e Umit.

Ma Tarik dovrà accettare anche un'altra richiesta da parte della neo-moglie: pretenderà che le apra un'attività imprenditoriale, dopo che inizierà ad annoiarsi della sua nuova vita agiata. In particolare Yesim penserà di aprire un ristorante.

Oylum ha accusato Mualla di essersi comportata male con Guzide

Intanto nelle puntate dello sceneggiato attualmente in onda in Italia, Mualla ha chiesto ai suoi uomini di andare a cercare Oylum e il piccolo Can a casa di Guzide, non vedendoli tornare alla tenuta. In realtà, la ballerina ha portato suo figlio in ospedale a causa di una forte febbre. Una volta tornata a casa, Oylum (Feyza Sevil Gungor) ha incolpato Mualla di aver trattato con cattiveria Guzide, complicando ancora di più i loro rapporti.

Nel frattempo, Selin si è recata da Oylum per dirle di attendere un bambino, sperando così di convincere la rivale a prendere le distanze da Tolga.

Guzide e Tarik, invece, hanno rintracciato Ozcan, ossia colui che nacque nello stesso giorno di Oylum in ospedale. I due ex coniugi hanno chiesto al giovane di effettuare un test del Dna: lui ha preteso del denaro in cambio.