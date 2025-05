Secondo le anticipazioni di Tradimento, Oltan e Ipek avranno un confronto molto teso. Dopo aver scoperto che Serra è morta sulle scale del palazzo di Ipek, l’uomo inizierà a sospettare un suo coinvolgimento. Oltan penserà che Ipek abbia provocato la morte della ragazza per gelosia, temendo che potesse dargli un erede, dal momento che Serra era incinta di Tolga.

Tradimento: Serra è morta, Ipek teme l’arresto ma Azra ha cancellato le prove

Ipek sarà disperata: Serra ha perso la vita dopo che lei l’ha spinta giù per le scale e temerà che la polizia possa scoprire ciò che è successo, perché nelle scale interne sono presenti le telecamere.

Quando Ipek tornerà a casa dall’ospedale, troverà la polizia sul suo pianerottolo. Vedrà che la luce della telecamera è accesa e sentirà un poliziotto dire che è funzionante.

Ipek inizierà a temere seriamente, ma lei non sa che il video della caduta non c’è. Azra ha provveduto a salvarlo in una chiavetta e a cancellarlo dal database, probabilmente lo vorrà usare contro Ipek.

Oltan scopre la verità e affronta Ipek per la morte di Serra

Nel frattempo, Oltan scoprirà da Tolga come è morta Serra. Tolga lo accuserà di essere dietro a questa faccenda, visto che Ipek è stata la sua amante, ma lui negherà, anzi sarà una furia contro Ipek. Si recherà subito a casa sua, convinto anche lui che la sua ex sia coinvolta nella faccenda.

Ipek gli racconterà la versione detta alla polizia: “Serra mi aveva detto che sarebbe andata fuori a prendere una boccata d’aria, poi ho sentito le urla e ho trovato Serra in una pozza di sangue”. Oltan non crederà nemmeno a una parola della ragazza.

Oltan accusa Ipek: 'Hai ucciso Serra perché aspettava un mio erede'

“Perché avrebbe dovuto prendere le scale, c’è l’ascensore”, dirà Oltan e Ipek non saprà più come giustificarsi, ma ribatterà: “Magari l’ascensore era occupato e non aveva voglia di aspettare”. Per Oltan sarà l’ennesima bugia e lui crederà apertamente che Ipek sia coinvolta in questa faccenda: “Serra non è morta da sola, l’hai uccisa tu e sai perché? Perché aspettava mio nipote, non volevi che mi desse un erede, non ti piaceva l’idea che lei portasse in grembo un Kaşifoğlu”.

Ipek proverà a fargli capire che si sta sbagliando: “L’ho ospitata a casa mia per proteggerla da te, perché avrei dovuto ucciderla”. Parole che non daranno l’effetto sperato, visto Oltan continuerà a guardare Ipek con disprezzo: “Tu non dovresti essere qui, dovresti essere ricoverata nella stessa clinica psichiatrica in cui è stata Selin”. Volterà le spalle e se ne andrà, mentre Ipek lo guarderà andare via in lacrime mentre si accarezzerà la pancia, perché, da poche ore, Ipek ha scoperto di essere incinta di Oltan.