Nelle prossime puntate di Tradimento, Sezai scoprirà che è stata Ipek a uccidere Serra e questa verità lo travolgerà. Sarà il colpo di grazia per il rapporto padre-figlia. Sezai si presenterà a casa della ragazza non solo per rimproverarla, ma per farle un annuncio: da quel momento, per lui, Ipek non sarà più nessuno. "Non sei più mia figlia", le dirà con freddezza, spezzando definitivamente ogni legame.

Azra consegna il video a Tarik in cambio di una casa

Azra andrà da Tarik con un video che per lui potrebbe essere molto interessante: delle immagini che provano che Serra non sia morta per un incidente, è stata Ipek a spingerla giù dalle scale.

Per Tarik quel video potrebbe essere una ghiotta occasione per mettere ko il suo nemico numero uno, Sezai, ma la nipote non vorrà cederglielo come se nulla fosse. Deve darle qualcosa in cambio e alla fine riuscirà ad avere una casa tutta sua, visto che la giovane vive con Tarik.

Quest'ultimo studierà bene l'attacco contro il suo nemico e andrà a trovarlo nell'albergo in cui alloggia, luogo in cui si è trasferito da quando Güzide l'ha cacciato di casa.

Tarik minaccia Sezai con il video di Ipek: 'Divorzia o tua figlia finisce in carcere'

Tarik si presenterà da Sezai, con il suo solito sorriso sornione, per mostrargli qualcosa che potrebbe cambiargli la vita. Lo lascerà di sasso quando si renderà conto che Serra non è morta accidentalmente, ma che è stata Ipek a spingerla.

Oltre ad affrontare il dolore per la presa di coscienza in merito al fatto che la figlia sia un'assassina, Sezai dovrà ascoltare le minacce di Tarik: se non avvierà subito le pratiche del divorzio da Güzide, prenderà quel video e andrà alla polizia per denunciare Ipek.

Sezai non saprà cosa fare e sarà molto arrabbiato con la figlia: prima il tentato omicidio contro Güzide e ora questo. Senza indugi, andrà a casa ad affrontarla.

Sezai affronta Ipek: 'Ti disconosco'

Nel frattempo, Ipek sarà in ansia a casa. Poche ore prima, Azra le ha fatto vedere il video e sa che potrebbe denunciarla alla polizia per ciò che ha fatto, ma non potrà mai pensare che la ragazza abbia consegnato il video allo zio per farlo vedere a Sezai.

Dopo pochi secondi, si sentirà qualcuno bussare fortemente alla porta. Ipek penserà che sia la polizia, invece sarà il padre, arrabbiato come una furia. "Che cosa hai fatto Ipek? Prima la storia con Güzide e adesso l'omicidio della tua amica", le urlerà Sezai, con la ragazza che proverà a giustificarsi, dicendogli che è stato un incidente.

Sezai, però, non vorrà sentire ragioni: "Da questo momento ti disconosco: per me non sei più mia figlia e ti prendo tutto ciò che ti ho dato. Ringrazia che con questo video non vado alla polizia per denunciarti". Sezai lascerà la casa furibondo, nonostante Ipek gli implori di non abbandonarla.