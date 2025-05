Tradimento non andrà in onda lunedì 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica. Si tratta di uno stop temporaneo, visto che Tradimento tornerà regolarmente in onda già a partire da martedì 3 giugno.

Stop a Tradimento nella giornata di lunedì 2 giugno

Tradimento sta vivendo un momento di grande successo in Italia con una media di 2,5 milioni di telespettatori a puntata. Numeri eccellenti per Mediaset, che ha promosso lo sceneggiato turco anche nella prima serata del venerdì. Proprio a causa del grande seguito, e per evitare che la serie venga trasmessa in un giornata con meno pubblico davanti alla televisione, l'azienda di Cologno Monzese ha deciso di non mandare in onda la soap nel pomeriggio di lunedì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica.

In questa giornata di festa, al posto di Tradimento Mediaset trasmetterà gli episodi inediti di Beautiful fino alle 15, per poi lasciare spazio a una maxi puntata di The Family, che terminerà alle 17, orario in cui la linea passerà a Pomeriggio 5 di Myrta Merlino.

Anticipazioni Tradimento: Guzide accetta la proposta di matrimonoi di Sezai

Va comunque ricordato che le vicende di Guzide e della sua famiglia torneranno regolarmente in onda martedì 3 giugno nel consueto orario delle 14:15. Nelle nuove puntate, Sezai chiederà a Guzide di sposarlo e lei accetterà. Inoltre, grazie all'aiuto di Yesim, si scoprirà che a cercare di investire Guzide con l'auto è stata Ipek. Tolga, dopo aver cercato di portare via con la forza Oylum e Can dalla casa di Mualla, sfogherà le sue frustrazioni nell'alcol.

Alla fine, il giovane deciderà di tornare a casa dalla moglie Selin e i due sceglieranno di adottare una bambina. La scelta porterà nuova serenità nella coppia, che proverà così a lasciarsi alle spalle un passato segnato da errori e dolore.

Tradimento confermato in prime time per tutto giugno

Le ultime indiscrezioni sulla programmazione estiva di Tradimento rivelano che la soap turca continuerà ad andare in onda anche nella prima serata del venerdì per tutto il mese di giugno. Confermato anche l'appuntamento in daytime dal lunedì alla domenica. Mediaset non vuole rinunciare a una serie che garantisce una media di circa 2,4 milioni di telespettatori a puntata e che è giunta nel vivo della seconda e ultima stagione. Al momento non è dato sapere se ci saranno variazioni nella programmazione nel corso dei mesi di luglio e agosto.