Selin non potrà avere più figli, lo scoprirà nella puntata di Tradimento in onda domenica 11 maggio, quando la dottoressa le dirà: "Abbiamo dovuto asportare l'utero".

Le anticipazioni rivelano che Tolga partirà per un viaggio di lavoro e Selin non sentirà più la bambina muoversi nella sua pancia. La ragazza andrà a fare un'ecografia e scoprirà che c'è stato un aborto e dovrà sottoporsi a un'operazione. Oltan le sarà accanto e le raccomanderà di non dire nulla a suo marito: "Tolga non dovrà scoprirlo".

La partenza di Tolga e l'incubo di Selin

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga e Selin annunceranno a tutti che avranno una bambina.

I due coniugi rimetteranno insieme il loro matrimonio, pronti a ricominciare per il bene della figlia in arrivo. Selin sarà molto felice di ricevere attenzioni da parte di Tolga che sembrerà davvero cambiato e deciso a concentrarsi sulla sua famiglia. Tutto sembrerà procedere nel migliore dei modi e Tolga saluterà sua moglie per un viaggio di lavoro a Seul. Selin riceverà da Oltan tutto l'appoggio necessario, ma presto succederà qualcosa che farà ripiombare la ragazza in un incubo. Dopo la partenza di Tolga, Selin si renderà conto che è da un po' di tempo che non sente la bambina muoversi dentro di sé e sarà molto preoccupata. La ragazza prenoterà la visita dalla ginecologa e l'ecografia non darà l'esito sperato.

Selin dovrà sottoporsi ad un'operazione perché risulterà chela bimba non è più in vita e potrebbe danneggiarla. La ragazza entrerà in sala operatoria terrorizzata e disperata, ma Oltan e Serra le saranno sempre accanto per incoraggiarla.

Il terribile risveglio di Selin

Nella puntata di Tradimento in onda domenica 11 maggio, Oltan e Serra aspetteranno il risveglio di Selin dopo l'operazione. La ragazza riaprirà gli occhi chiedendo subito della sua bambina, ma Oltan le ricorderà che purtroppo non c'è più. Selin avrà una crisi e quando arriverà la ginecologa non potrà fare altro che confermarle quello che le ha già detto suo suocero. Il dolore di Selin, tuttavia, non finirà qui perché ci sarà un'altra brutta notizia da digerire.

"Abbiamo dovuto asportare l'utero", dirà la dottoressa a Selin che sarà sconvolta. "Non posso più essere madre, non potrò più avere figli", dirà la ragazza in preda alla disperazione. Quando la dottoressa andrà via, Oltan e Serra faranno di tutto per calmare Selin che chiederà di parlare con Tolga. A quel punto, Oltan le chiederà di non dire nulla a suo marito: "Tolga non lo scoprirà".

L'addio e il ripensamento di Tolga

Nelle puntate precedenti, Tolga ha spezzato il cuore a Selin: "Amo ancora Oylum". Il figlio di Oltan ha fatto le valigie ed è andato via, lasciando sua moglie nella più totale disperazione. Il dolore per Selin è stato troppo grande e ha assunto una grossa quantità di farmaci per tentare di farla finita.

A trovarla priva di sensi è stata Serra che ha chiamato subito i soccorsi. In ospedale , Tolga si è reso conto di aver sbagliato con sua moglie e al suo risveglio le ha promesso che sarebbero stati felici insieme.