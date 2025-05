Oltan spiegherà a Serra e Selin il suo piano nella puntata di Tradimento in onda martedì 13 maggio: comprerà una bambina per far credere a Tolga che sarà padre.

Le anticipazioni rivelano che, dopo l'aborto di Selin, Oltan non si arrenderà e chiederà a sua nuora di tacere tutto a Tolga. L'uomo assicurerà a Selin che diventerà madre: partirà per l'America e tornerà con una bambina tra le braccia.

Selin distrutta dopo l'intervento

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Selin scoprirà che non potrà più diventare madre dopo aver perso la sua bambina.

Il ritorno a casa sarà traumatico per la ragazza che avrà una crisi: sarà assistita da Serra e Oltan. La sorella proverà a far capire a Selin che una donna può sentirsi realizzata anche senza figli e non è obbligata a diventare mamma. Oltan, però, la interromperà: "Sarà una madre" dirà senza esitazioni, "Selin, avrai un figlio". La ragazza lo guarderà incredulo e riderà delle sue parole, ma Oltan sarà molto serio: "Tolga non saprà mai dell'aborto". L'uomo rassicurerà Selin, dicendole che l'aiuterà ad avere la famiglia che ha sempre sognato. "Andrai in America due o tre mesi prima della nascita", spiegherà, "E tornerai con una bambina tra le braccia". Il piano di Oltan prevederà, quindi, ottenere un bambino dietro una somma di denaro e tenere Oltan all'oscuro di tutto, pur di farlo restare con Selin.

Quest'ultima accetterà l'accordo, anche se non sembrerà molto convinta.

Il ritorno di Tolga da Seul

Nella puntata di Tradimento in onda martedì 13 maggio, Oltan e Serra si daranno da fare per convincere Selin a reggere il gioco con Tolga. Quest'ultimo sarà di ritorno da Seul e riabbraccerà sua moglie ignaro di tutto quello che è accaduto. Tolga porterà anche dei regali per Selin e Serra, ma avrà anche un dono speciale per la bambina in arrivo. Il ragazzo mostrerà a sua moglie un portafortuna molto usato in Corea: "Lo appenderemo nella sua stanza", dirà. Selin tratterrà a stento le lacrime e sarà sul punto di dire tutto a Tolga, ma Serra riuscirà a salvare la situazione e alla fine Selin abbraccerà suo marito.

Oltan sarà soddisfatto di come procede il suo piano e si terrà in contatto con Serra. Nel frattempo, per Umit arriverà l'ennesima delusione in quanto sarà rifiutata, ancora una volta, la sua richiesta del visto per andare in Svezia. L'uomo scoppierà a piangere, disperato per la mancanza della sua bambina. Ozan gli starà accanto e lo incoraggerà a non arrendersi.

La nuova vita di Tolga e Selin e il tragico destino

Nelle puntate precedenti, tra Selin e Tolga sembrava finalmente tornato il sereno. Messe da parte le incomprensioni del passato, i due hanno ricominciato il loro matrimonio anche grazie all'idea di una famiglia. Selin e Tolga hanno annunciato a tutti l'arrivo di una bambina e Oylum ha guardato tutto dal suo telefono.

Tolga è partito per Seul, salutando sua moglie che ha iniziato a preoccuparsi per la sua gravidanza. Selin ha confidato a sua sorella che, da qualche ora, non sentiva più la bambina muoversi. La ragazza è andata in ospedale con Oltan e Serra e l'esito dell'ecografia è stato terribile. Il medico ha detto a Selin che la bambina non era più in vita e bisognava operare per evitare complicazioni anche a lei.