Tolga sarà mortificato nella puntata di Tradimento di domenica 18 maggio, quando gli utenti commenteranno un post di Serra sul nome della figlia: "Chiamatela Oylum".

Le anticipazioni rivelano che Serra pubblicherà un sondaggio sui social chiedendo ai suoi follower di scegliere il nome della figlia di Oltan e Selin. Le risposte faranno quasi tutte riferimento a Oylum e questo ferirà molto Tolga, che si sfogherà con Ozan e gli dirà di amare ancora sua sorella. Nel frattempo, Selin sarà furiosa con Serra per aver pubblicato un post che riguarda la bambina che non potrà mai nascere.

L'ennesimo scivolone di Serra

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga si concentrerà sulla sua famiglia con Selin, anche se le cose per lui non saranno facili. Serra, infatti, non perderà occasione per sfruttare il matrimonio di sua sorella per rendersi popolare sui social e questa volta pubblicherà un sondaggio per decidere il nome della bambina in arrivo.

Quando Tolga vedrà il post in rete, sarà piuttosto infastidito: "Selin vuole rimanere incinta e ci riesce, Serra vuole cercare un nome per la nipote con un sondaggio e lo fa", dirà il ragazzo a suo padre, "Nessuno mi chiede niente".

Per Tolga il dispiacere più grande saranno i commenti degli utenti che suggeriranno di chiamare la bambina Oylum, come la sua ex.

"Chiamatela Oylum", scriveranno, "Tolga ha sempre amato solo Oylum". Oltan sarà molto infastidito dall'iniziativa di Serra che non fa altro che peggiorare una situazione già complessa.

Mentre tornerà a casa, Tolga incontrerà per caso Ozan e trascorrerà un po' di tempo con lui. Il fratello di Oylum si confiderà con Tolga e gli racconterà che si sente uno stupido per aver creduto a Zelis. Tolga proverà a consolarlo dicendogli che il suo cuore è puro e che a sbagliare è stata solo sua moglie.

La confessione di Tolga e la delusione di Ozan

Nella puntata di Tradimento in onda domenica 18 maggio, Tolga ammetterà poi di amare ancora Oylum. Il ragazzo suggerirà ad Ozan di rifarsi una vita per dimenticare, ma quando dovrà parlare di sé sarà costretto a riconoscere di avere da sempre Oylum nel cuore.

"Mi sento come se avessi perso un braccio o una gamba", dirà, "La amo ancora".

Nel frattempo, Oylum vedrà il sondaggio sui social e leggerà i commenti che suggeriscono il suo nome. Serra si scuserà con sua sorella perché non pensava che avrebbe ottenuto un risultato simile e Selin le intimerà di cancellare immediatamente il sondaggio. "La mia bambina se n'è andata, l'ho persa", urlerà la ragazza, "Mento ogni giorno a mio marito e tu fai un sondaggio?". Serra capirà di aver sbagliato ed eliminerà subito il suo post.

Le bugie che Selin e Oltan stanno dicendo a Tolga

Nelle puntate precedenti, Selin ha perso la figlia che portava in grembo. In ospedale con lei c'erano Oltan e Serra che le sono stati vicino in un momento così difficile.

Dopo l'aborto, infatti, Selin ha anche scoperto che non potrà più essere madre e questo l'ha devastata.

Oltan ha però suggerito a sua nuora un piano: far venire una bambina dall'America e fingere di non aver mai abortito.

Al suo ritorno dal viaggio di lavoro, Tolga non è stato informato di ciò che è accaduto ed è ancora convinto che Selin aspetti una figlia da lui. Il ragazzo non immagina che tutti stiano agendo alle sue spalle e che non esiste nessuna bambina in arrivo.