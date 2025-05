Tolga scoprirà la pancia finta di Selin e andrà su tutte le furie nelle puntate di Tradimento in onda nella settimana dal 19 al 23 maggio.

Le anticipazioni rivelano che il litigio tra Tolga e sua moglie finirà nel peggiore dei modi, perché Selin cadrà dalle scale. La ragazza verrà ricoverata in gravi condizioni e Serra denuncerà il cognato per l'accaduto. Nel frattempo, Mualla chiederà a Kahraman di restare in città e gli rivelerà che Can non è figlio di Behram. Infine, Yesim inizierà la sua nuova vita da imprenditrice e incontrerà il suo primo cliente.

Guai grossi in arrivo per Tolga

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che sarà una settimana difficile per Tolga. Porterà avanti il suo matrimonio con Selin, soprattutto per la bambina in arrivo. Il ragazzo continuerà a ignorare che non diventerà mai padre, ma la verità arriverà anche per lui e tutto si concluderà drammaticamente. Tolga vedrà la pancia finta di Selin e la sua reazione sarà furiosa. Il ragazzo chiederà alla moglie di uscire dalla sua casa e dalla sua vita per sempre, e tra i due nascerà un violento litigio. Selin implorerà Tolga di non lasciarla, arrivando a inginocchiarsi, ma lui sarà impassibile. Nella concitazione, Selin farà un passo indietro e precipiterà giù per le scale.

La caduta terminerà sotto gli occhi di Serra, appena rientrata, che darà subito la colpa a Tolga. Quest'ultimo sarà disperato e chiamerà subito i soccorsi, sperando che Selin possa salvarsi anche se le sue condizioni saranno molto gravi. Serra denuncerà il cognato accusandolo di aver spinto Selin e Tolga finirà in prigione, perché il giudice stabilirà che c'è il rischio che possa inquinare le prove del presunto delitto. Nel frattempo, Guzide capirà che Ipek sta mentendo a suo padre anche dal punto di vista economico, perché possiede due auto. A quel punto, la donna non potrà più tacere e andrà a raccontare tutto a Sezai, perché temerà che Ipek stia attraversando un periodo di forte instabilità psicologica.

Mualla chiederà a Kahraman di restare da lei

Nelle puntate di Tradimento dal 19 al 23 maggio, Kahraman deciderà di partire per l'Argentina e non tornare più. Sarà in difficoltà per i sentimenti che prova per Oylum e non se la sentirà di vivere sotto il suo stesso tetto. Tuttavia, Mualla, avendo intuito tutto, chiederà a suo nipote di restare e gli rivelerà anche che il piccolo Can non è il figlio di Behram. Sarà una settimana molto importante anche per Yesim, che inizierà la sua attività da imprenditrice, incontrando il suo primo cliente e dando il via alla sua impresa di pulizie. Infine, Ilknur proverà a ricattare Tarik pensando di avere ancora il video dell'omicidio di Korkmaz, ma non sarà così.

La donna si accorgerà che il filmato è sparito dal suo dispositivo e a cancellarlo è stato proprio Tarik mentre lei era in ospedale.

Oylum e Tolga in difficoltà con le loro vite

Nelle puntate precedenti, Oylum e Kahraman si sono baciati. I sentimenti del cugino di Behram erano chiari già da qualche tempo, mentre Oylum si è subito pentita dell'accaduto. Tra i due tutto sembrava chiarito, ma per Kahraman è stato sempre più difficile sentirsi amico di Oylum pur provando amore per lei. Tolga, invece, ha ricominciato con Selin ma i comportamenti di Serra hanno continuato a rendere tutto più difficile. Serra ha pubblicato sui social un sondaggio per scegliere il nome della bambina in arrivo. Gli utenti si sono affrettati a commentare: "Chiamatela Oylum", toccando ferite ancora aperte in Tolga.