Le trame della seconda stagione di Tradimento raccontano che Sezai prenderà un'importante decisione in merito alla sua storia d'amore con Guzide. L'avvocato chiederà la mano dell'ex giudice con una romantica proposta di nozze. La donna risponderà affermativamente, credendo che Ipek abbia accettato la loro unione.

Sezai scopre che Ipek gli ha raccontato diverse bugie

Tutto inizierà quando Sezai scoprirà che la figlia Ipek gli ha raccontato diverse bugie dal momento in cui ha messo piede ad Istanbul. L'uomo metterà la giovane con le spalle al muro, incolpandola di aver acquistato una seconda automobile che poi ha regalato ad Azra.

Ipek esploderà contro suo padre, accusandolo di non aver mai amato la madre. La giovane farà presente a Sezai che Guzide è sempre stata la terza incomoda nel suo matrimonio e di non essere contenta della sua relazione. L'avvocato rimarrà molto ferito dalle parole di Ipek, che proverà a giustificarla, sostenendo che non sta prendendo i farmaci per tenere a bada la rabbia. Al tempo stesso, la giovane si pentirà di tale sfogo, chiedendo scusa a Guzide per averla giudicata male. Ipek cambierà presto idea quando scoprirà che Sezai e l'ex giudice hanno intenzione di farle conoscere uno psichiatra per convincerla a sottoporsi ad alcune sedute.

Sezai chiede a Guzide di diventare sua moglie

Il pentimento apparente di Ipek spingerà Sezai a prendere una decisione definitiva sulla sua storia d'amore con Guzide.

L'avvocato chiederà all'ex giudice di diventare sua moglie durante un incontro romantico. La donna risponderà affermativamente alla proposta di nozze di Sezai, dato che anche Ipek ha accettato il loro amore.

Nel frattempo Yesim deciderà di scoprire chi ha provato a investire Guzide con l'auto. La donna prenderà appuntamento con un'imprenditrice a capo di un'agenzia di sicurezza in possesso di alcune telecamere posizionate lungo la strada teatro dell'incidente. In questo modo, Yesim scoprirà qualcosa che potrebbe mettere in pericolo le nozze di Guzide e Sezai.

Oylum ha dovuto gestire la famiglia di Behram

Negli appuntamenti precedenti di Tradimento, trasmessi a maggio sui teleschermi di Canale 5, Selin ha abortito la bambina che attendeva e ha subito l'asportazione dell'utero.

La ragazza non ha confidato niente a Tolga, preferendo seguire il piano di Oltan di fingersi ancora incinta.

Intanto Sezai e Guzide sono partiti per Ankara per incontrare il presunto figlio biologico di lei mentre Oylum ha dovuto gestire la famiglia di Behran, finito in stato vegetativo in seguito all'agguato avvenuto davanti all'ospedale da parte di un sicario.