Nelle prossime puntate della seconda stagione della soap turca Tradimento, in programmazione su Canale 5, Tolga si farà perdonare da Selin, dopo non essere riuscito a riconquistare la sua ex fidanzata Oylum. Appena la crisi matrimoniale sarà superata, il ragazzo sorprenderà la moglie dicendole di voler adottare un bambino .

Oylum accetta di sposare Kahraman, Tolga chiede scusa a sua moglie Selin

Tolga sarà di nuovo deciso a separarsi da Selin, quando scoprirà che gli ha nascosto di aver perso la bambina che aspettava e ha finto di essere ancora incinta.

In preda alla furia per la messinscena della moglie sulla sua finta gravidanza, il ragazzo le ribadirà di voler divorziare a causa dei sentimenti che continuerà a provare per l'ex fidanzata Oylum. Selin non accetterà la decisione del marito, infatti in preda alla disperazione totale si farà del male da sola per far ricadere la colpa su di lui.

Successivamente, Tolga assisterà a una scena che mai avrebbe voluto vedere: sorprenderà il rivale Kahraman a fare una proposta di matrimonio a Oylum, durante una cena in un locale. A quel punto, Tolga interromperà il momento romantico, chiedendo alla giovane di tornare con lui. Oylum, oltre ad accettare di sposare Kahraman, farà presente al suo ex di avercela con lui per essersi introdotto alla villa di Mualla con degli uomini armati.

Mentre Oylum avvierà i preparativi delle sue nozze, Tolga tornerà dalla moglie Selin e le chiederà scusa per gli errori commessi.

Oltan non crede al pentimento del figlio Tolga

Il pentimento di Tolga, non convincerà affatto suo padre Oltan, il quale crederà che il figlio farà soffrire di nuovo Selin. A proposito di quest'ultima, riceverà una richiesta inaspettata proprio dal marito, visto che le dirà di voler costruire una famiglia con lei.

Sapendo che Selin è diventata sterile a causa dell'asportazione dell'utero dopo l'aborto, Tolga le proporrà di adottare un bambino.

Oltan aveva promesso a Selin di farle adottare un neonato in America

Nelle puntate precedenti Selin è venuta a conoscenza di aver perso la sua bambina, dopo aver subito una visita medica, proprio quando suo marito Tolga si trovava in Corea per motivi di lavoro.

Purtroppo i medici hanno dovuto procedere con un'isterectomia totale, privando Selin della possibilità di diventare madre. A confortarla quando si è risvegliata dall'anestesia ci ha pensato il suocero Oltan che ha architettato un piano per tenere suo figlio Tolga lontano dall'ex Oylum. L'imprenditore ha promesso alla nuora di farle adottare un neonato in America, all'insaputa di suo figlio che non doveva sapere che Selin aveva perso la bambina.