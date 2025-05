Tolga sarà furioso con Selin e la caccerà di casa nella puntata di Tradimento di mercoledì 21 maggio: "Prendi le tue bugie disgustose e sparisci dalla mia vita"

Le anticipazioni rivelano che Tolga scoprirà che Selin ha finto la gravidanza e che non potrà perdonarla. Durante il litigio, però, la ragazza cadrà dalle scale e le sue condizioni saranno gravissime. Serra penserà che Tolga abbia spinto sua sorella e non esiterà a denunciarlo, facendolo finire in manette.

L'amara verità che sconvolgerà Tolga

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga vivrà un momento di profonda delusione.

Dopo una riunione di lavoro, il ragazzo rientrerà in casa prima del previsto e Selin sarà a farsi la doccia.

Tolga andrà in camera da letto e tra i vestiti di sua moglie troverà una pancia finta che lo lascerà senza parole. Solo in quel momento il figlio di Oltan realizzerà che Selin ha costruito un castello di bugie e che lo ha ingannato con una finta gravidanza.

Appena la ragazza uscirà dal bagno, la reazione di Tolga sarà furiosa. Selin proverà a spiegarsi, chiedendo a suo marito di parlare con Oltan, ma lui non la ascolterà neanche. Dopo averle lanciato addosso la pancia finta, Tolga sarà molto duro con Selin: "Prendi le tue bugie disgustose e sparisci dalla mia vita", le dirà accompagnandola fuori dalla camera da letto.

Selin arriverà a mettersi in ginocchio per implorare a Tolga una seconda possibilità, ma non ci sarà nessuna speranza per lei. In quel momento entrerà in casa Serra che sentendo le urla di sua sorella e suo marito resterà ad origliare dal piano di sotto.

La caduta di Selin e il terrore negli occhi di Serra

Nella puntata di Tradimento in onda mercoledì 21 maggio, Selin scivolerà poi dalle scale durante il litigio con Tolga.

La caduta della ragazza terminerà sotto gli occhi terrorizzati di Serra che non vedrà come sono andati esattamente i fatti, convincendosi che Tolga abbia spinto sua sorella. Le condizioni di Selin appariranno sin da subito gravissime, perché oltre ad essere priva di sensi la ragazza perderà molto sangue per aver battuto la testa.

Selin sarà portata urgentemente in ospedale e Tolga temerà davvero per la sua vita. Serra e suo cognato resteranno in corridoio in attesa di notizie dai medici che sottoporranno la donna ad un delicato intervento. Poco dopo, arriverà la polizia per mettere le manette a Tolga, denunciato da Serra per aver attentato alla vita di Selin.

L'inganno alle spalle di Tolga

Nelle puntate precedenti, Selin ha avuto un aborto spontaneo mentre Tolga era in Corea per lavoro.

Oltan e Serra sono stati accanto alla ragazza che ha vissuto tutto con una grande sofferenza. Pur di vedere sua nuora reagire, Oltan le ha proposto di comprare una bambina dall'America e tacere con Tolga sulla fine della sua gravidanza.

Selin ha accettato e quando suo marito è tornato a casa ha finto di essere ancora incinta. A rendere il tutto più credibile è stata anche una finta ecografia organizzata da Selin e Oltan con una ginecologa pagata per l'occasione.